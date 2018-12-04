Miniklerde futbol turnuvası heyecanı başladı

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 'Mahalleler arası minikler futbol turnuvası' Dağdibi Mahallesi Aygın Spor Tesislerinde bulunan halı sahasında devam ediyor. 15'inci geleneksel mahalleler arası minikler futbol turnuvasında bu hafta Sakarya ile Tepekum, Sakarya ile Göktepe Mahallesi minikleri karşı karşıya geldi. İlk hafta maçlarında Hızırtepe Mahallesi Tepekum Mahallesini 4-1 mağlup etti. Bol gollü geçen haftanın son maçında Göktepe, Sakarya Mahallesini 13-4 gibi farklı bir skorla yendi. Mahalle muhtarlarının ve mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor. Toplam 18 takımın katıldığı maçlar Cumartesi günleri saat: 14.00'de Aygın Spor Tesisleri halı sahasında oynanıyor.



"İKİNCİ HAFTA MAÇLARINDA 8 MAHALLEDE HEDEF GALİBİYET"

Adapazarı Belediyesi Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında ikinci hafta maçlarında 8 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Kurtbeyler ile Camili, 15.00'de Tekeler ile Maltepe mahallesi karşı karşıya gelecek. 9 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Ozanlar ile Taşkısığı ile ikinci haftanın son maçında saat 15.00'de Yeşilyurt ile Semerciler karşı karşıya gelecek.