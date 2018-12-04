Miniklerde futbol turnuvası heyecanı başladı
Adapazarı Belediyesinin organizasyonu ile başlayan '15. Geleneksel mahalleler arası minikler futbol turnuvasında' ilk hafta maçları tamamlandı.
Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 'Mahalleler arası minikler futbol turnuvası' Dağdibi Mahallesi Aygın Spor Tesislerinde bulunan halı sahasında devam ediyor. 15'inci geleneksel mahalleler arası minikler futbol turnuvasında bu hafta Sakarya ile Tepekum, Sakarya ile Göktepe Mahallesi minikleri karşı karşıya geldi. İlk hafta maçlarında Hızırtepe Mahallesi Tepekum Mahallesini 4-1 mağlup etti. Bol gollü geçen haftanın son maçında Göktepe, Sakarya Mahallesini 13-4 gibi farklı bir skorla yendi. Mahalle muhtarlarının ve mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor. Toplam 18 takımın katıldığı maçlar Cumartesi günleri saat: 14.00'de Aygın Spor Tesisleri halı sahasında oynanıyor.
"İKİNCİ HAFTA MAÇLARINDA 8 MAHALLEDE HEDEF GALİBİYET"
Adapazarı Belediyesi Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında ikinci hafta maçlarında 8 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Kurtbeyler ile Camili, 15.00'de Tekeler ile Maltepe mahallesi karşı karşıya gelecek. 9 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Ozanlar ile Taşkısığı ile ikinci haftanın son maçında saat 15.00'de Yeşilyurt ile Semerciler karşı karşıya gelecek.
- 4.12.2018 12:44
- Güncelleme: 4.12.2018 13:32
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
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