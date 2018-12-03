İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

Son şampiyon Manchester City, 14. haftada konuk ettiği Bournemouth'u 3-1 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı.

Manchester City gibi namağlup durumdaki Liverpool, Merseyside derbisinde ağırladığı Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'ı 4-2, Chelsea ise ligin son sırasındaki Fulham'ı 2-0 yendi.

Manchester United, deplasmanda Southampton ile 2-2 berabere kaldı. United, son 3 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi.

Premier Lig'de 14. maçların ardından 38 puan toplayan Manchester City, Liverpool'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 31 puanla Chelsea, 30'ar puanla Arsenal ve Tottenham izledi.

LA LİGA

Barcelona, ligdeki 14. karşılaşmasında ağırladığı Villarreal'i 2-0 yenerek geçen hafta Sevilla'ya kaptırdığı liderliği geri aldı.

Sevilla'nın deplasmanda oynadığı Alaves maçı 1-1 sonuçlandı. Zirve takipçilerinden Atletico Madrid de deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.

Real Madrid, geçen hafta Eibar karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası ağırladığı Valencia'yı 2-0 ile geçti.

La Liga'da puanını 28'e çıkaran Barcelona liderliğe yükseldi. Katalan ekibini, Sevilla 27, Atletico Madrid 25, Alaves 24 ve Real Madrid 23 puanla takip etti.

SERİE A

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, konuk olduğu Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek 14. haftada 13. galibiyetine imza attı.

Haftanın önemli mücadelesinde Roma ile Inter, 2-2 berabere kaldı. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 51. dakikada fileleri havalandırdı.

Milan, geri düştüğü Parma maçını seyircisinin desteğiyle 2-1 kazandı.

Atalanta-Napoli maçıyla tamamlanacak Serie A'nın 14. haftasını 40 puanla geçen Juventus'u, 29'ar puanlı Napoli ve Inter izledi.

BUNDESLİGA

Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, evinde Freiburg'u 2-0 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Haftanın dikkati çeken karşılaşmasında Leipzig, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti.

Arka arkaya 3 haftadır puan kaybı yaşayan Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 13. haftasının ardından 33 puana ulaşan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ın 7, Leipzig'in 8, Bayern Münih'in ise 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

LİGUE 1

Lider PSG, deplasmanda Bordeaux ile 2-2 berabere kalarak 15. maçında ilk kez puan kaybetti. PSG'nin ele geçirdiği Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp rekoru, 14 galibiyette son buldu.

Montpellier, Monaco deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Olympique Lyon ise konuk olduğu Lille ile 2-2 berabere kaldı.

Ligue 1'in 15. haftası sonunda PSG, 43 puanla liderliğini sürdürdü. Montpellier 29, Olympique Lyon ise 28 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.