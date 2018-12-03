Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
03 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (), (), (Serie A), (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de , 'da , 'da , 'da , Fransa'da ise Paris Saint-Germain (), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG
Son şampiyon Manchester City, 14. haftada konuk ettiği Bournemouth'u 3-1 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı.

Manchester City gibi namağlup durumdaki Liverpool, Merseyside derbisinde ağırladığı Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Kuzey Londra derbisinde , Tottenham'ı 4-2, ise ligin son sırasındaki Fulham'ı 2-0 yendi.

, deplasmanda Southampton ile 2-2 berabere kaldı. United, son 3 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi.

'de 14. maçların ardından 38 puan toplayan Manchester City, Liverpool'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 31 puanla Chelsea, 30'ar puanla Arsenal ve Tottenham izledi.

LA LİGA
Barcelona, ligdeki 14. karşılaşmasında ağırladığı Villarreal'i 2-0 yenerek geçen hafta Sevilla'ya kaptırdığı liderliği geri aldı.

Sevilla'nın deplasmanda oynadığı Alaves maçı 1-1 sonuçlandı. Zirve takipçilerinden de deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.

, geçen hafta Eibar karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası ağırladığı Valencia'yı 2-0 ile geçti.

'da puanını 28'e çıkaran Barcelona liderliğe yükseldi. Katalan ekibini, Sevilla 27, Atletico Madrid 25, Alaves 24 ve Real Madrid 23 puanla takip etti.

SERİE A
Son 7 yılın şampiyonu Juventus, konuk olduğu Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek 14. haftada 13. galibiyetine imza attı.

Haftanın önemli mücadelesinde Roma ile Inter, 2-2 berabere kaldı. Roma'da forma giyen milli futbolcu , 51. dakikada fileleri havalandırdı.

Milan, geri düştüğü Parma maçını seyircisinin desteğiyle 2-1 kazandı.

Atalanta-Napoli maçıyla tamamlanacak Serie A'nın 14. haftasını 40 puanla geçen Juventus'u, 29'ar puanlı Napoli ve Inter izledi.

BUNDESLİGA
Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, evinde Freiburg'u 2-0 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Haftanın dikkati çeken karşılaşmasında Leipzig, ağırladığı 'ı 2-0 mağlup etti.

Arka arkaya 3 haftadır puan kaybı yaşayan , deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 13. haftasının ardından 33 puana ulaşan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ın 7, Leipzig'in 8, Bayern Münih'in ise 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

LİGUE 1
Lider PSG, deplasmanda Bordeaux ile 2-2 berabere kalarak 15. maçında ilk kez puan kaybetti. PSG'nin ele geçirdiği Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp rekoru, 14 galibiyette son buldu.

Montpellier, Monaco deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. ise konuk olduğu Lille ile 2-2 berabere kaldı.

Ligue 1'in 15. haftası sonunda PSG, 43 puanla liderliğini sürdürdü. Montpellier 29, Olympique Lyon ise 28 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

  1. 3.12.2018 11:12
  2. Güncelleme: 3.12.2018 12:11
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN