Ballon dOr sahibini buluyor... İşte adaylar - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Ballon d'Or sahibini buluyor... İşte adaylar

Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü bugün sahibini bulacak. Sürpriz bir ismin ödülü kazanması bekleniyor. Peki kimler aday ve favori kim?
3 Aralık 2018 Pazartesi, 11:38:17 Güncelleme: 11:56:50
Ballon dOr sahibini buluyor... İşte adaylar

Ballon d'Or'un sahibi bu akşam belli olacak. Törenin Türkiye'de bir yayını bulunmuyor. Gala, France Football'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ballon dOr sahibini buluyor... İşte adaylar

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric ödülün favorisi olarak gösteriliyor. En büyük rakibi ise Kylian Mbappe. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi favori olmasalar da yine şaşırtabilir. Ancak bu 4 ismin dışında bir futbolcunun ödülü alabileceğine yönelik duyumlar da var.

Ballon dOr sahibini buluyor... İşte adaylar

France Football dergisinin 2018 Altın Top ödülüne aday gösterdiği 30 futbolcu şöyle:

Ballon dOr sahibini buluyor... İşte adaylar

Sergio Agüero (Manchester City)

Ballon dOr sahibini buluyor... İşte adaylar

Alisson Becker (Liverpool)

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