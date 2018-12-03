Ballon dOr sahibini buluyor... İşte adaylar

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric ödülün favorisi olarak gösteriliyor. En büyük rakibi ise Kylian Mbappe. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi favori olmasalar da yine şaşırtabilir. Ancak bu 4 ismin dışında bir futbolcunun ödülü alabileceğine yönelik duyumlar da var.