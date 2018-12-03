Altınordu'nun gençlerinden büyük başarı
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Altınordu'nun gençlerinden büyük başarı

Altınordu'nun gençlerinden büyük başarı

Altınordu U15 Takımı, Avrupa’nın en iyi 15 yaş takımlarının katıldığı 16. MTU ’da çeyrek finale yükselen ilk Türk takımı unvanını elde etti.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U15 Takımı, , , , Arsenal, Ajax, , Milan, ve Benfica gibi devlerin mücadele ettiği MTU 'ın 16 yıllık tarihinde çeyrek finale çıkan ilk Türk takımı unvanını elde etti. Kırmızı-lacivertli ekipten ise MTU Hallen Cup geçmişinde "Gol Kralı" ve "En İyi Oyuncu" ödüllerini kazanan ilk Türk sporcusu unvanını aldı. 14 gol atan Burak İnce, ödülü Barcelona'dan Coco Ausin ile paylaştı.

YILDIZLAR YETİŞTİREN TURNUVA
, , Julian Draxler, , Loris Karius, ve gibi yıldızların yetiştiği turnuva olan MTU Hallen Cup, 16 yıldır Almanya'nın Friedrichshafen kentinde düzenleniyor. Altınordu, 16. MTU Hallen Cup'da 10 maça çıkarken 7 galibiyet, 3 yenilgi aldı, 35 gol atıp, 18 gol yedi. Gençler, eleme turunda Ajax'ı 3-1, Chelsea'yı 4-2, final serisinde 'i 3-2, Manchester United'ı 1-0, Milan'ı ise 4-0'la geçti.

ŞAMPİYON BARCELONA
Çeyrek finale kadar sadece Schalke 04'e mağlup olan Altınordu, böylelikle son 8 takım arasına girmeyi başaran ilk Türk takımı oldu. Gençler, yarı finale kalma mücadelesinde ise Stuttgart önünde son 5 dakikaya 3-1 önde girmesine rağmen maçı 4-3 kaybederken, 5.'lik-6.'lık mücadelesinde bu kez Dinamo Zagreb'e 3-2 yenildi. Turnuvanın şampiyonu, finalde Bayern Münih'i 2-1'lik skorla geçen Barcelona oldu.

  1. 3.12.2018 10:00
  2. Güncelleme: 3.12.2018 10:57
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