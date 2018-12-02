Dünya'nın sporu! (01.12.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi, bugün İrlanda Cumhuriyeti'ndeki Dublin'de gerçekleştirilecek. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan girecek. 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF'yi Başkan Yıldırım Demirören temsil edecek.
A MİLLİLER FİNAL BİLETİ İÇİN SAHADA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda bugün deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar kazanırsa Dünya Kupası'nın finallerine katılmayı garantileyecek. Karşılaşma, 21.00'de başlayacak.
G.SARAY POTADA GALİP: 65-62
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında G.Saray, Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 38-27 önde bitirdiği maçı 65-62 kazandı. Diğer maçlarda ise Adana Basketbol, K. Bodrum'u 95-73 devirdi. Ormanspor da İstanbul Üni'yi 95-53'lük skorla geçti.
4 MAÇLA DEVAM
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne bugün 4 maçla devam edilecek. Program şöyle: 14.00 Beşiktaş-Canik Belediyespor, 14.00 Çukurova Basketbol-Hatay BB, 16.00 Fenerbahçe- Mersin BB, 17.00 İzmit Belediyespor-BOTAŞ.
DAVİD VİLLA JAPONYA'DA
Amerika'nın New York City takımında forma giyen David Villa, kariyerini Japonya'da sürdürecek. İspanyol futbolcu, eski takım arkadaşı Iniesta ile Lukas Podolski'nin de forma giydiği Japonya Birinci Ligi takımı Vissel Kobe'ye transferini sosyal medyadan duyurdu.
KARTAL FİLEDE SET VERMEDİ: 3-0
Beşiktaş Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. Siyah-beyazlılar setleri 21-25, 21-25, 17-25 kazandı. Diğer sonuçlar: THY-Çanakkale Belediyer: 3-2, Nilüfer Belediyespor- G.Saray HDI Sigorta: 0-3.
- 2.12.2018
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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