Dünya'nın sporu! (01.12.18)
04 Mart 2019, Pazartesi
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Dünya'nın sporu! (01.12.18)

Dünya'nın sporu! (01.12.18)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

EURO 2020 İÇİN KURALAR ÇEKİLİYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi, bugün İrlanda Cumhuriyeti'ndeki Dublin'de gerçekleştirilecek. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan girecek. 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF'yi Başkan temsil edecek.

A MİLLİLER FİNAL BİLETİ İÇİN SAHADA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda bugün deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar kazanırsa Dünya Kupası'nın finallerine katılmayı garantileyecek. Karşılaşma, 21.00'de başlayacak.

G.SARAY POTADA GALİP: 65-62

'nin 7. haftasında G.Saray, Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 38-27 önde bitirdiği maçı 65-62 kazandı. Diğer maçlarda ise Adana Basketbol, K. Bodrum'u 95-73 devirdi. Ormanspor da İstanbul Üni'yi 95-53'lük skorla geçti.

4 MAÇLA DEVAM

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne bugün 4 maçla devam edilecek. Program şöyle: 14.00 Beşiktaş-Canik Belediyespor, 14.00 Çukurova Basketbol-Hatay BB, 16.00 Fenerbahçe- Mersin BB, 17.00 İzmit Belediyespor-BOTAŞ.

DAVİD VİLLA JAPONYA'DA

Amerika'nın City takımında forma giyen , kariyerini Japonya'da sürdürecek. İspanyol futbolcu, eski takım arkadaşı Iniesta ile 'nin de forma giydiği Japonya Birinci Ligi takımı Vissel Kobe'ye transferini sosyal medyadan duyurdu.

KARTAL FİLEDE SET VERMEDİ: 3-0

Beşiktaş Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. Siyah-beyazlılar setleri 21-25, 21-25, 17-25 kazandı. Diğer sonuçlar: THY-Çanakkale Belediyer: 3-2, - G.Saray HDI Sigorta: 0-3.
  1. 2.12.2018
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