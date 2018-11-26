UEFA'DAN ALPER ULUSOY'A GÖREV

FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, İsrail'in Maccabi Tel-Aviv ile Çek Cumhuriyeti'nin Sigma Olomouc takımları arasında çarşamba günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi 2.Tur müsabakasını yönetecek. İsrail'in Ramla şehrindeki Ramla Municipal Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada, Ulusoy'un yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman olacak.

ROSENBORG-CELTİC MAÇINDA HALİS ÖZKAHYA DÜDÜK ÇALACAK

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Norveç'in Rosenborg ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Kemal Yılmaz'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık ve Koray Gençerler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

METE KALKAVAN, UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE GÖREV ALACAK

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Fransa'nın Lyon ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında yarın günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek. Fransa'nın Lyon şehrindeki OL Antrenman Merkezi'nde TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard olacak.