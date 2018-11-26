UEFA'dan Türk hakemlere görev
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'dan Türk hakemlere görev

    UEFA'dan Türk hakemlere görev

    , kokartlı Türk hakemleri bu hafta oynanacak müsabakalarda görevlendirdi.

    UEFA'DAN ALPER ULUSOY'A GÖREV
    kokartlı hakem , 'in Maccabi Tel-Aviv ile Çek Cumhuriyeti'nin Sigma Olomouc takımları arasında çarşamba günü oynanacak 2.Tur müsabakasını yönetecek. İsrail'in Ramla şehrindeki Ramla Municipal Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada, Ulusoy'un yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman olacak.

    ROSENBORG-CELTİC MAÇINDA HALİS ÖZKAHYA DÜDÜK ÇALACAK
    FIFA kokartlı hakem , Norveç'in Rosenborg ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. 'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ve Koray Gençerler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    METE KALKAVAN, UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE GÖREV ALACAK
    FIFA kokartlı hakem , 'nın ile İngiltere'nin takımları arasında yarın günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek. Fransa'nın Lyon şehrindeki OL Antrenman Merkezi'nde TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard olacak.

    1. 26.11.2018 14:57
    2. Güncelleme: 26.11.2018 15:16
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