Barcelona, Madrid deplasmanında liderliğini korudu!
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında, Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.
Her iki takımın da çok az pozisyona girdiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi Atletico Madrid, 77. dakikada Antoine Griezmann'ın ortasında Diego Costa'nın attığı kafa gölüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90. dakikada Lionel Messi'nin uzun pasında topla buluşan Ousmane Dembele'nin golüyle beraberliği yakaladı.
Uzatma dakikalarında skor değişmeyince maç 1-1 tamamlandı.
Madrid'e lider gelen Barcelona, aldığı beraberlikle 25 puana çıkarak liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 24 puanla 2. sıraya yükseldi. Zirvedeki rakiplerine göre bir maç eksiği olan 23 puandaki Sevilla, bugün sahasında oynayacağı karşılaşmada Valladolid'i yenerse 13. haftayı Atletico ve Barcelona'nın üzerinde lider kapatacak.
- 25.11.2018 10:37
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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