Barcelona, Madrid deplasmanında liderliğini korudu!
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    , Madrid deplasmanında liderliğini korudu!

    Barcelona, Madrid deplasmanında liderliğini korudu!

    1. Futbol Ligi'nin () 13. haftasında, , sahasında oynadığı maçta ile 1-1 berabere kaldı.

    Her iki takımın da çok az pozisyona girdiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi , 77. dakikada Antoine Griezmann'ın ortasında 'nın attığı kafa gölüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran , 90. dakikada 'nin uzun pasında topla buluşan Ousmane Dembele'nin golüyle beraberliği yakaladı.

    Uzatma dakikalarında skor değişmeyince maç 1-1 tamamlandı.

    Madrid'e lider gelen Barcelona, aldığı beraberlikle 25 puana çıkarak liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 24 puanla 2. sıraya yükseldi. Zirvedeki rakiplerine göre bir maç eksiği olan 23 puandaki Sevilla, bugün sahasında oynayacağı karşılaşmada Valladolid'i yenerse 13. haftayı Atletico ve Barcelona'nın üzerinde lider kapatacak.

    1. 25.11.2018 10:37
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