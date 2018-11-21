Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı alındı
Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu'nun açıklamasından:"Seçim sürecini tamamlayarak takımımızın başarısına odaklanmak öncelikli hedefimizdir"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı.
Denizlispor Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, daha güçlü bir yönetime ihtiyaç olduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu karar yönetim kurulu kararı ile seçilen başkanımız Ali Çetin'in görevini daha verimli bir şekilde yürütebilmesi için kendi yönetim kurulu üyelerini belirlemesi ve Denizlispor menfaatleri göz önüne alınarak alınmıştır. Daha güçlü bir yönetim ile o senenin bu sene olacağına inanıyor, mevcut başkanımız Ali Çetin'in kongrede yeni bir liste ile tekrar aday olacağını kamuoyunun bilmesini istiyoruz.
Vizyon sahibi bir yönetim oluşturmak isteyen başkanımız Ali Çetin'in kararı doğrultusunda oy birliği ile kabul edilen olağanüstü genel kurul toplantısı, 6 Aralık'ta Denizli Atatürk Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecektir. İlk kongrede seçim sürecini tamamlayarak takımımızın başarısına odaklanmak öncelikli hedefimizdir. Tek hedefimiz olan şampiyonluğun bu yoldan geçtiğine inandığımız için almış olduğumuz kongre kararımızın Denizlispor camiasına hayırlı olmasını dileriz."
- 21.11.2018 12:16
- Güncelleme: 21.11.2018 15:27
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Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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