Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı alındı
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Denizlispor'da kararı alındı

    Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı alındı

    Denizlispor Kulübü 'nun açıklamasından:" sürecini tamamlayarak takımımızın başarısına odaklanmak öncelikli hedefimizdir"

    1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da kararı aldı.

    Denizlispor Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, daha güçlü bir yönetime ihtiyaç olduğu belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bu karar yönetim kurulu kararı ile seçilen başkanımız 'in görevini daha verimli bir şekilde yürütebilmesi için kendi yönetim kurulu üyelerini belirlemesi ve Denizlispor menfaatleri göz önüne alınarak alınmıştır. Daha güçlü bir yönetim ile o senenin bu sene olacağına inanıyor, mevcut başkanımız Ali Çetin'in kongrede yeni bir liste ile tekrar aday olacağını kamuoyunun bilmesini istiyoruz.

    Vizyon sahibi bir yönetim oluşturmak isteyen başkanımız Ali Çetin'in kararı doğrultusunda oy birliği ile kabul edilen olağanüstü genel kurul toplantısı, 6 Aralık'ta Denizli Atatürk Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecektir. İlk kongrede sürecini tamamlayarak takımımızın başarısına odaklanmak öncelikli hedefimizdir. Tek hedefimiz olan şampiyonluğun bu yoldan geçtiğine inandığımız için almış olduğumuz kongre kararımızın Denizlispor camiasına hayırlı olmasını dileriz."

    1. 21.11.2018 12:16
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:27
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