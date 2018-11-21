Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı.

Denizlispor Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, daha güçlü bir yönetime ihtiyaç olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar yönetim kurulu kararı ile seçilen başkanımız Ali Çetin'in görevini daha verimli bir şekilde yürütebilmesi için kendi yönetim kurulu üyelerini belirlemesi ve Denizlispor menfaatleri göz önüne alınarak alınmıştır. Daha güçlü bir yönetim ile o senenin bu sene olacağına inanıyor, mevcut başkanımız Ali Çetin'in kongrede yeni bir liste ile tekrar aday olacağını kamuoyunun bilmesini istiyoruz.

Vizyon sahibi bir yönetim oluşturmak isteyen başkanımız Ali Çetin'in kararı doğrultusunda oy birliği ile kabul edilen olağanüstü genel kurul toplantısı, 6 Aralık'ta Denizli Atatürk Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecektir. İlk kongrede seçim sürecini tamamlayarak takımımızın başarısına odaklanmak öncelikli hedefimizdir. Tek hedefimiz olan şampiyonluğun bu yoldan geçtiğine inandığımız için almış olduğumuz kongre kararımızın Denizlispor camiasına hayırlı olmasını dileriz."