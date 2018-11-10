Fırat Aydınus bu hafta VAR odasında – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    bu hafta VAR odasında

    Fırat Aydınus bu hafta VAR odasında

    Geçtiğimiz hafta oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi , bugün BB Erzurumspor'un sahasında ile karşılaşacağı maçın 'i (VAR) oldu.

    Geçtiğimiz hafta oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi , bugün BB Erzurumspor'un sahasında ile karşılaşacağı maçın 'i (VAR) oldu.

    'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün saat 13.30'da başlayacak maçta sahasında Göztepe ile karşılaşacak. 'in yöneteceği mücadelede Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık da yardımcı hakem olarak görev alacak.
    Bu zorlu karşılaşmanın VAR'ı ise geçtiğimiz hafta Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Fırat Aydınus oldu.

    da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR odasında Aydınus'un yanında Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) hizmetinde bulunacak.
    1. 10.11.2018 14:45
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