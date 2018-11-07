Ampute Futbol Milli Takımı’na büyük ödül
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    ’na büyük ödül

    <a href="/index/ampute-futbol?id=b14c7b0b-9b89-456a-af1c-c65af21e788e" class="" rel="tag">Ampute Futbol</a> <a href="/index/milli-takimi?id=5cfe5940-77d2-4178-adfd-159dd7a6ed50" class="" rel="tag">Milli Takımı</a>’na büyük ödül

    , 2018 ikincisi oldu ve kazandı

    , 2018 ikincisi oldu ve kazandı. Bu büyük başarının mimarlarını 'ye dönüşlerinde, Turkcell adına Genel Müdür Yardımcısı karşıladı. Bütün, ay-yıldızlı oyunculara bu büyük başarıları karşısında toplam 1 milyon TL ödül takdim etti.

    Türkiye Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından () 'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol 'nda büyük bir başarıya imza atarak ikinci oldu. Önce Avrupa şampiyonu, ardından da Dünya ikincisi olarak Türk spor tarihine geçen ay-yıldızlıları engelli sporlarının tek sponsoru ve Takımı'nın ana sponsoru Turkcell adına Genel Müdür Yardımcısı karşıladı. Türk sporuna yaptıkları katkılar nedeniyle Ampute Milli Futbol Takımı'na Turkcell adına teşekkür eden Bütün, Dünya ikincilerine 1 milyon TL tutarındaki ödülü takdim etti.

    "BİRLİKTE TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
    Ampute 'nın bugüne kadar başardıklarıyla hep göğsümüzü kabarttığını dile getiren Bütün, "Ay-yıldızlı millilerimiz daha önce olduğu gibi bir kez daha azimleriyle ve inançlarıyla kalplerimizi fethetti. Avrupa şampiyonu olduklarında yaşattıkları hisleri yaklaşık bir sene sonra bu kez Dünya Kupası'nda tüm Türkiye'ye yaşattılar. Sabahlara kadar uyumadan maçlarını takip ettik. Onlar yine yürekleriyle oynadılar ve Türk spor tarihine adlarını altın harflerle kazıdılar. Biz Turkcell olarak, Türk sporu adına onlara ve tüm engelli sporcularımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda payımız olduğu için çok gururluyuz. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için, onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Biliyoruz ki onlar için de, bizim için de, bayrağımızın gönderin en üstünde olması en büyük mutluluk. 'Ampute Milli Takımı'mız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlarla birlikte Türkiye'yi gururlandırmaya devam edeceğiz" dedi.

    1. 7.11.2018 16:27
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