Eskişehirspor'da biletler minik taraftarlara 1 lira
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    'da biletler minik taraftarlara 1 lira

    <a href="/index/eskisehirspor?id=9d8afa20-d6de-49b6-a729-c9629bd2aec9" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a>'da biletler minik taraftarlara 1 lira

    , 17 yaş altı öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla maç biletlerinin fiyatlarını 1 lira olarak belirledi.

    , 17 yaş altı öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla maç biletlerinin fiyatlarını 1 lira olarak belirledi.


    İcra Kurulu üyeleri ve Müdürü Necmi Özen'in öncülüğünde alınan kararla, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle 17 yaş ve altı çocuklar için maraton ve kale arkası tribünlerde maç biletleri 1 lira olarak satışa sunulacak. Ayrıca bilet alacaklarda kimlik ibrazı zorunlu olurken satışlar gişelerden yapılacak.

    1. 1.11.2018 15:36
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