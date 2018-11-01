Eskişehirspor'da biletler minik taraftarlara 1 lira
Eskişehirspor, 17 yaş altı öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla maç biletlerinin fiyatlarını 1 lira olarak belirledi.
Eskişehirspor, 17 yaş altı öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla maç biletlerinin fiyatlarını 1 lira olarak belirledi.
Eskişehirspor İcra Kurulu üyeleri ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'in öncülüğünde alınan kararla, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle 17 yaş ve altı çocuklar için maraton ve kale arkası tribünlerde maç biletleri 1 lira olarak satışa sunulacak. Ayrıca bilet alacaklarda kimlik ibrazı zorunlu olurken satışlar gişelerden yapılacak.
- 1.11.2018 15:36
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Toplam 9
Yorum
FB AYKUT KOCAMAN OLMAYACAKSA YILMAZ VURAL İLE BU SEZON TAMAMLANABİLİR.
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Toplam 1
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ŞİMAL YILDIZI 1461 kupadan eledi, görelim bakalım (!) parayla sevgi satın alabilecek misiniz ?!.
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Ersun Yanal için 72 bin imza toplandı
Toplam 1
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genç fb yeniden ersun yanal. ligimizi en iyi tanıyan ersun yanal fb ye hoca olmalı.olmazsa yılmaz vural,abdullah avçı,kemal özdeş hangisi olursa .
Eskişehirspor'da biletler minik taraftarlara 1 lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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