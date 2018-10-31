San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen turnuvada Kenya'yı 4-1, Liberya'yı ise hükmen 3-0 yenen milliler, F Grubu'ndaki son karşılaşmasını ABD ile oynadı.

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, ABD'yi de Rahmi Özcan (2), Fatih Şentürk, Barış Telli ve Muhammet Yeğen'in golleriyle 5-1 yenerek grubu 9 puanla lider tamamladı.

Türkiye, son 16 turunda yarın TSİ 03.00'te İrlanda ile karşılaşacak. Milliler, turu geçerse çeyrek finalde Rusya-Kenya müsabakasının galibiyle eşleşecek.