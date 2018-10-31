Milliler'den 3te 3
Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, gruptaki son maçında ABD'yi 5-1 mağlup etti
San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen turnuvada Kenya'yı 4-1, Liberya'yı ise hükmen 3-0 yenen milliler, F Grubu'ndaki son karşılaşmasını ABD ile oynadı.
Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, ABD'yi de Rahmi Özcan (2), Fatih Şentürk, Barış Telli ve Muhammet Yeğen'in golleriyle 5-1 yenerek grubu 9 puanla lider tamamladı.
Türkiye, son 16 turunda yarın TSİ 03.00'te İrlanda ile karşılaşacak. Milliler, turu geçerse çeyrek finalde Rusya-Kenya müsabakasının galibiyle eşleşecek.
- 31.10.2018 10:57
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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