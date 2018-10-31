Milliler'den 3te 3
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    'den 3te 3

    Milliler'den 3te 3

    'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda , gruptaki son maçında 'yi 5-1 mağlup etti

    de los Lagos kentinde düzenlenen turnuvada Kenya'yı 4-1, Liberya'yı ise hükmen 3-0 yenen , F Grubu'ndaki son karşılaşmasını ile oynadı.

    Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, ABD'yi de Rahmi Özcan (2), Fatih Şentürk, Barış Telli ve Muhammet Yeğen'in golleriyle 5-1 yenerek grubu 9 puanla lider tamamladı.

    , son 16 turunda yarın TSİ 03.00'te İrlanda ile karşılaşacak. Milliler, turu geçerse çeyrek finalde Rusya-Kenya müsabakasının galibiyle eşleşecek.

    1. 31.10.2018 10:57
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