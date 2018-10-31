Ronaldo, Selena Gomez'i tahtından etti!
Cristiano Ronaldo, bu kez sosyal medyada zirveye oturdu. Portekizli yıldız, Instagram’ın en çok takip edilen ünlüsü oldu.
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 2016'dan bu yana en çok takip edilen isim olan şarkıcı Selena Gomez'i tahtından etti. Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Birleşik Amerikalı sanatçıyı geride bırakmayı başardı. Ronaldo, bu gelişmeyi sade bir paylaşımla kutladı.
5 kez yılın futbolcusu seçilen Portekizli futbolcu, 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2'şer La Liga ve Premier League zaferlerinin yanı sıra milli takımıyla 1 Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Ronaldo attığı 120 golle Şampiyonlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu.
- 31.10.2018 09:55
- Güncelleme: 31.10.2018 09:55
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Çift forvet bitiyor mu?
Toplam 4
Yorum
ccc ünal bey kendini yere atan oyuncuları kes takım süper olur
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Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
serrr istikrarlı takım şampion olur demişsin. işte o sizde hiç yok.
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Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
Biz de yarıştayız. kimse, ‘Ben şampiyon olacağım’ diyemez. ama her hakemin kalbinde bi aslan yatar
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