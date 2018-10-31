Ronaldo, Selena Gomez'i tahtından etti! – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Ronaldo, 'i tahtından etti!

    Ronaldo, Selena Gomez'i tahtından etti!

    , bu kez sosyal medyada zirveye oturdu. Portekizli yıldız, ’ın en çok takip edilen ünlüsü oldu.

    , 'da 2016'dan bu yana en çok takip edilen isim olan şarkıcı 'i tahtından etti. Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Birleşik Amerikalı sanatçıyı geride bırakmayı başardı. Ronaldo, bu gelişmeyi sade bir paylaşımla kutladı.

    5 kez yılın futbolcusu seçilen Portekizli futbolcu, 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2'şer ve zaferlerinin yanı sıra milli takımıyla 1 Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Ronaldo attığı 120 golle Şampiyonlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu.

    1. 31.10.2018 09:55
    2. Güncelleme: 31.10.2018 09:55
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