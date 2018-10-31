FIFA'dan Nyantakyi'ye ömür boyu men cezası – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    'dan Nyantakyi'ye ömür boyu men cezası

    <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a>'dan Nyantakyi'ye ömür boyu men cezası

    , Gana Futbol Federasyonu'nun eski başkanı 'yi rüşvet ve yolsuzluk gerekçeleriyle spordan ömür boyu men etti.

    , eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı 'yi rüşvet ve yolsuzluk gerekçeleriyle spordan ömür boyu men etti.

    'dan yapılan açıklamada, hakkında açılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları karara bağlanan Nyantakyi'nin, spordan ömür boyu men ile 500 bin İsviçre frangı para cezası aldığı belirtildi.

    Geçen haziran ayında yayınlanan bir videoda , kendisini iş adamı olarak tanıtan gazeteci Anas Aremeyaw Anas'tan bir otel odasında 65 bin dolar rüşvet almıştı.

    Rüşvet aldığını kabul etmesinin ardından Gana Futbol Federasyonundaki başkanlık görevinden istifa eden Nyantakyi, FIFA Konseyi üyeliğinden ve Afrika Futbol Konfederasyonundaki asbaşkanlık görevinden de ihraç edilmişti.

    1. 30.10.2018 23:31
    2. Güncelleme: 31.10.2018 01:35
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