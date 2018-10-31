2022 Dünya Kupası'na doğru
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    2022 Dünya Kupası'na doğru

    Başkanı Gianni Infantino, 'nda mücadele edecek takım sayısının artırılması konusunu incelediklerini söyledi

    Asya Futbol Federasyonları Birliğinin yıllık kongresinde konuşan Infantino, 'ın ev sahipliği yapacağı 'ndaki takım sayısının artırılmasına açık kapı bıraktı.

    ABD, ve 'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'ndaki ülke sayısının 32'den 48'e çıkarıldığını hatırlatan 48 yaşındaki futbol adamı, "2022'de bu olacak mı? Buna bakıyoruz, eğer mümkünse neden olmasın." diye konuştu.

    Seçenekleri Katarlı organizatörlerle masaya yatırdıklarını aktaran Infantino, daha iyiye ulaşmak için her zaman yeni fikirleri denediklerini kaydetti.

    1. 31.10.2018 11:41
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