2022 Dünya Kupası'na doğru
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takım sayısının artırılması konusunu incelediklerini söyledi
Asya Futbol Federasyonları Birliğinin yıllık kongresinde konuşan Infantino, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'ndaki takım sayısının artırılmasına açık kapı bıraktı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'ndaki ülke sayısının 32'den 48'e çıkarıldığını hatırlatan 48 yaşındaki futbol adamı, "2022'de bu olacak mı? Buna bakıyoruz, eğer mümkünse neden olmasın." diye konuştu.
Seçenekleri Katarlı organizatörlerle masaya yatırdıklarını aktaran Infantino, daha iyiye ulaşmak için her zaman yeni fikirleri denediklerini kaydetti.
- 31.10.2018 11:41
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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