Ampute Milli Takımı, farklı başladı – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Takımı, farklı başladı

    Ampute Milli Takımı, farklı başladı

    'da düzenlenen 'nda mücadele eden Ampute , ilk maçında Kenya'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya farklı galibiyetle başladı.

    'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'nda boy gösteren Ampute , turnuvadaki ilk maçında Kenya ile karşı karşıya geldi. de los Lagos'da oynanan karşılaşmada üstün bir futbol ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, Rahmi Özcan, Şeyhmus Erdinç, Serkan Dereli ve Fatih Şentürk'ün attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. F Grubu'nda mücadele eden Milliler, ikinci maçında yarın TSİ 04.00'te Liberya ile karşı karşıya gelecek.
    1. 29.10.2018 15:04
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