Ampute Milli Takımı, farklı başladı
Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımımız, ilk maçında Kenya'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya farklı galibiyetle başladı.
- 29.10.2018 15:04
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Cocu'nun görevine son verildi!
Toplam 8
Yorum
berlin İlk duyduğumda olmaz demiştim. Fransız veya alman hoca olacaktı. Veya Aykut ile devam edilecekti. Onun takımları ikinci yıl oturuyordu.
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Abdurrahim Albayrak: "Sakat sayımız 9'a çıktı"
Toplam 3
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Can Terim hazır oyuncu ve rahmetli derval sayesinde buralara gelmiş bir oyuncu yetiştirememiş milandan kovulmuş milli tek dan kovulmuş ilaç gs
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Semih Özsoy: "Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir"
Toplam 5
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Sinan Bedeli Fener ödüyor Pereira Aykut ve en son çocuya hepsine tazminat ödeniyor insan bunu demez bedeli kim ödüyor
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