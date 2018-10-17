"Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski futbolcular Ali Gültiken, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin ve Ergün Penbe, Muğla'da gösteri maçı yaptı.
Eski milli futbolcular, Muğla programında "Şehir Buluşması" kapsamında önce vatandaşlarla bir araya geldi.
Zeybek Sinema Sokağı ve Yağcılar İş Hanı'nda vatandaşlarla sohbet eden futbolcular, fotoğraf çektirdi.
Daha sonra Muğla Atatürk Stadı'na geçen futbolcular, burada gençler, engelliler, hükümlüler, çocuklar ve protokol üyeleri ile 15'er dakika maç yaptı.
Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından futbolcular ve protokol üyeleri, stadı dolduran gençlere futbol topu ve forma dağıttı.
Gençler forma ve toplardan alabilmek için izdiham oluşturdu. Futbolcular dağıttıkları top ve formaların bazılarını imzalarken, futbol oynadıkları kramponları da gençlere hediye etti.
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, gün boyu süren etkinliklerde milli futbolcuların Muğla'da gençler ve vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile gençlerin aktif futbol hayatına nokta koyan efsane futbolcularla vakit geçirmelerini sağladıklarını belirten Öçalmaz, gençlerin spora ilgilerinin arttırılması, sosyal hayata etkin katılımları ve sporun teşvik edilmesinin amaçlandığını dile getirdi.
- 17.10.2018 19:53
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
"Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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