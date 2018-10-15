Nilüfer’den Barcelona’ya! – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Nilüfer’den ’ya!

    Nilüfer’den Barcelona’ya!
    'daki Nilüfer Kulübü, 26 Ekim'de 'daki Cup'a katılacak. 80 ülkeden takımların yer alacağı turnuvada 'yi 2008-09 doğumlu gençler temsil edecek. Nilüfer'in, 15 takımla mücadele edeceği organizasyon dört gün sürecek.
    1. 15.10.2018
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