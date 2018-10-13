VAR'ın değişilmezi Barış Şimşek – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    VAR'ın değişilmezi

    VAR'ın değişilmezi Barış Şimşek

    Merkez Hakem Kurulu (), 'in ilk 8 haftasında genelde aynı hakemleri kullandı.

    Kurul, ligin yükünü 'a yüklerken, Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne ise en çok 'i atadı.

    Türkiye'nin, uluslararası alandaki en başarılı hakemi olan Cüneyt Çakır, 8 haftada 7 karşılaşmada düdük çalarak, istatistiklerin üzerinde mücadele yönetti. ve 'u 6'şar maçta sahaya süren , , Ümit Öztürk ve 'yu ise 5'er maçta görevlendirdi.

    MHK tarafından 'in 25 kişilik hakem kadrosunda yer almasına rağmen 1'er maçta görevlendirilen isimler ise Ali Şansalan, Koray Gençerler, Bahattin Şimşek, Turgay Kaan Numanoğlu ve Serkan Tokat oldu.

    Aktif olmasına ve bazı maçlarda 4'üncü hakem olarak yer almasına karşın Abdülkadir Bitigen ise şu ana kadar düdük çalmayan tek isim oldu. Yine 25 kişilik kadroda bulunan ancak sakatlıkları nedeniyle görev alamayan isimler ise Barış Şimşek ve oldu. Hakem Barış Şimşek'in sakatlığı iyi yönde ilerlerken, Zorbay Küçük'ün devreyi kapattığı belirtildi.

    12 maçta VAR sisteminin başında görev alarak, sahadaki arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışan Barış Şimşek, VAR'ın vazgeçilmezi oldu. Kurul, Şimşek'in ardından ise en çok , ve 'a görev verdi. Üç deneyimli isim 8'er kez VAR hakemliği yaptılar.
    Hakem atamalarında garanti ve bilindik isimleri kullanarak, dar bir kadro kullanma özelliğine sahip olduğu bilinen MHK Başkanı 'nun, kalan mücadelelerde de aynı hakemlere görev vermesi bekleniyor.

    1. 13.10.2018 10:54
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