Futbolcu Arda Turan'ın, eğlence mekanında Berkay'ın burnunu kırdığı ve silah kullandığı iddialarıyla ilgili polis tutanağı ortaya çıktı.

Tutanakta Arda Turan ile Berkay'ın kavga iddiasında silah kullanıldığı belirtiliyor. Hastane girişinde Arda Turan'ın belinde kabarıklık bulunduğu, yaralama olduğu halde polise bilgi verilmediği için özel güvenlik görevlisi için de ayrı bir soruşturma açılacağı belirtildi.

Polis tutanağını inceleyen Beşiktaş Cumhuriyet Savcısı Utku Kibritçioğlu, kasten yaralama, silahla tehdit nedeniyle Arda Turan'ın yakalanmasını istedi.

Polis tutanağında şu ifadeler yer aldı:



"10.10.2018 Günü saat:13.30 Sıralarında idaremiz silah ile ateş etme olayı olduğu bildirilmesi üzerine hastaneye geçilmiş,burada görevliler ile yapılan görüşmede 10.10.2018 günü Saat:05.30 Sıralarında Arda TURAN ile Berkay ŞAHİN isimli şahıslar Hastanenin Acil servisine geldikleri,Şahısların alkollü ve gergin oldukları Arda TURAN isimli şahsın belinde kabarıklık olduğu Özel güvenlik görevlileri tarafından gözlenmiş,şahıslar görevlilere hitaben her hangi bir olumsuzluğun olmadığını söylemişler ve Acile yakın yerde olan Cekap Servisine girmişler,burada konuştukları esnada Murat DALKILIÇ isimli şahıs hastaneye gelmiş,şahıslar kendi arasında zaman zaman yüksek ve alçak sesle tartıştıkları,daha sonra Berkay ŞAHİN isimli şahsın muayenesi yapılmış,adlı rapor düzenlenmiş,ayrıca şahısların tartıştığı yerin çalışanları mesai başladığında zeminde ve Fotokopi cihazında isabet ile mermi çekirdeği bulmuş,ancak yaşanan tüm olaylar her hangi bir polis merkezine bilgi verilmemiş,10.10.2018 tarih ve 07.45 Saatli adli rapor incelendiğinde Berkay ŞAHİN isimli şahsın burnunun kırık olduğu tespit edilmiş,hastane görevlilerinin Arda TURAN isimli şahsın muayene edilmemiş olduğu tarafımıza beyan edilmiştir.Olay esnasında Hastanede Amir konumunda Özel güvenlik görevlisi H.A. isimli şahsın olduğu ulaşılmış Kamera görüntüleri incelendiğinde Arda TURAN isimli şahsın elinde Siyah renkli tabanca olduğu izlenmiş,Silahın ateş alma anı kamerada tespit edilememiş,olayın gerçekleştiği zeminde yerde bir isabet,Fotokopi makinesinde bir adet,ayrıca bir adet mermi çekirdeği olay yeri inceleme ekibi tarafından muhafaza altına alınmıştır. Kasten yaralama olayının Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi'nde içkili eğlence yerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay günü... Cumhuriyet Savcısına anlatılmış,Kasten yaralama Silahla tehdit Ceraim verilmesi Arda TURAN isimli şahsın yakalanması,Tabancanın bulunması için çalışma yapılmasını,Berkay ŞAHİN in Müşteki eşi Özlem ŞAHİN in ve Murat DALKILIÇ isimli şahısların Bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması,olay yeri inceleme yapılmasını,Kamera görüntülerinin alınmasını,hastanede olaya tanık olan personelin bilgi alınmasının yapılmasını,Müşteki Berkay ŞAHİN in eşi olan Özlem ŞAHİN in beyanında Cinsel taciz mevzusu geçir ise bu konu ile ilgili tekrar C.Savcısından talimat alınmasını,konu ile ilgili gelişme olur ise tekrar C.Savcısından talimat alınmasını talimatlarını vermiş, Ayrıca talimatın devamında Hastanenin Özel güvenlik görevlisi H.A. isimli şahsa Suç bildirmemekten ayrı bir tahikat evrakı hazırlanmasını ikmalen gönderilmesi talimatlarını vermiştir.Müşteki Berkay ŞAHİN in Hastaneden darp edildiğine dair Doktor raporu temin edilmiş,tahkikata başlanmıştır" (Haber7)