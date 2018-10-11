Gazişehir Gaziantep'te geçirdiği 1 sezonluk aranın ardından daha önce 5 sezon formasını giyip kaptanlığını yaptığı Altınordu'ya dönen tecrübeli savunmacı, ilk 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçmediği isimlerin başında gelen 1.97 boyundaki Sinan, hem hava toplarında hem de ikili mücadelelerdeki performansıyla alkış topladı. Kırmızı-lacivertlilerde Sinan'dan sonra en fazla forma şansı bulan futbolcu 714 dakika yine savunmadan stoper Hasan oldu.