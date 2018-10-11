Altınordu'da Sinan formayı bırakmadı
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'da Sinan formayı bırakmadı

    <a href="/index/altinordu?id=e89874bc-5cec-4c0d-9054-339eb653e1db" class="" rel="tag">Altınordu</a>'da Sinan formayı bırakmadı

    SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden 'da sezon başında yuvaya dönen stoper Sinan Osmanoğlu, kaleci Erce'yle birlikte takımın en istikrarlı ismi olarak dikkat çekti.

    Gazişehir 'te geçirdiği 1 sezonluk aranın ardından daha önce 5 sezon formasını giyip kaptanlığını yaptığı 'ya dönen tecrübeli savunmacı, ilk 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı. Teknik direktör 'nun vazgeçmediği isimlerin başında gelen 1.97 boyundaki Sinan, hem hava toplarında hem de ikili mücadelelerdeki performansıyla alkış topladı. Kırmızı-lacivertlilerde Sinan'dan sonra en fazla forma şansı bulan futbolcu 714 dakika yine savunmadan stoper Hasan oldu.


    1. 11.10.2018 12:43
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