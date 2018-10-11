Altınordu'da Sinan formayı bırakmadı
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında yuvaya dönen stoper Sinan Osmanoğlu, kaleci Erce'yle birlikte takımın en istikrarlı ismi olarak dikkat çekti.
Gazişehir Gaziantep'te geçirdiği 1 sezonluk aranın ardından daha önce 5 sezon formasını giyip kaptanlığını yaptığı Altınordu'ya dönen tecrübeli savunmacı, ilk 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçmediği isimlerin başında gelen 1.97 boyundaki Sinan, hem hava toplarında hem de ikili mücadelelerdeki performansıyla alkış topladı. Kırmızı-lacivertlilerde Sinan'dan sonra en fazla forma şansı bulan futbolcu 714 dakika yine savunmadan stoper Hasan oldu.
- 11.10.2018 12:43
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Altınordu'da Sinan formayı bırakmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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