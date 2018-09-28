Futbolda 2018-2019 sezonu kulüp lisans süreci tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak, en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin gerçekleştirdiği başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuk ve mali kriterlere göre incelediği bildirildi.

TFF Kulüp Lisans Kurulunun, incelemeler neticesinde Spor Toto Süper Lig'den Trabzonspor, Antalyaspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'ne ulusal lisans verdiği kaydedildi.

Spor Toto 1. Lig'den Adana Demirspor, Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Balıkesir Baltok, Denizlispor, Eskişehirspor, Hatayspor, Tetiş Yapı Elazığspor ile TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor, BUGSAŞ Spor, Eyüpspor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Samsunspor, Sivas Belediyespor, Şanlıurfaspor, Tokatspor, Zonguldak Kömürspor'un da ulusal lisans aldığı vurgulandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulunun, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Spor Toto 1. Lig'den Kardemir Karabükspor, TFF 2. Lig'den Gaziantepspor ve Manisaspor'un üçer puanının düşürülmesi yönünde karar aldığı belirtildi.

Son toplantıyla 2018-2019 sezonu kulüp lisans süreci tamamlanırken, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 51'i ulusal lisans aldı.

Kurul, daha önceki toplantılarında şu an Süper Lig'de mücadele eden 11 kulübe UEFA ve bir takıma da ulusal lisansı vermişti.