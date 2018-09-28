Lisans süreci tamamlandı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Lisans süreci tamamlandı

    Lisans süreci tamamlandı

    2018-2019 sezonu kulüp lisans süreci tamamlandı.

    2018-2019 sezonu kulüp lisans süreci tamamlandı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamada, TFF , Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak, en üst 3 lig olan Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin gerçekleştirdiği başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuk ve mali kriterlere göre incelediği bildirildi.

    TFF Kulüp Lisans Kurulunun, incelemeler neticesinde Spor Toto Süper Lig'den Trabzonspor, Antalyaspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'ne ulusal lisans verdiği kaydedildi.

    Spor Toto 1. Lig'den , Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Baltok, Denizlispor, Eskişehirspor, Hatayspor, Tetiş Yapı Elazığspor ile TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor, BUGSAŞ Spor, Eyüpspor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Samsunspor, Sivas Belediyespor, Şanlıurfaspor, Tokatspor, Zonguldak Kömürspor'un da ulusal lisans aldığı vurgulandı.

    TFF Kulüp Lisans Kurulunun, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Spor Toto 1. Lig'den , TFF 2. Lig'den Gaziantepspor ve Manisaspor'un üçer puanının düşürülmesi yönünde karar aldığı belirtildi.

    Son toplantıyla 2018-2019 sezonu kulüp lisans süreci tamamlanırken, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si , 51'i ulusal lisans aldı.

    Kurul, daha önceki toplantılarında şu an Süper Lig'de mücadele eden 11 kulübe UEFA ve bir takıma da ulusal lisansı vermişti.

    1. 28.9.2018 20:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lisans süreci tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN