Altay'ın yedekleri sınıfı geçti
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'ın yedekleri sınıfı geçti

    <a href="/index/altay?id=e6f757e5-c6c7-470f-92d7-6a4c0b194673" class="" rel="tag">Altay</a>'ın yedekleri sınıfı geçti

    1'inci Lig'de geçen hafta evinde Giresunspor'a 1-0 kaybedip bu sezonki ilk yenilgisini alan , 'nda 2-0 geriye düştüğü maçta 'u 3-2 mağlup ederek moral buldu.

    Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede siyah-beyazlılarda ligde forma şansı bulamayan futbolcuların hırsı teknik ekibi sevindirdi. 'da yaz döneminde denenmeye gelen ve ardından sözleşme imzalayan Habib Daf karşılaşmaya damga vuran isim oldu. İlk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı giyen 24 yaşındaki Senegalli 1 gol atıp, 2 golün de asistini yaptı. Oyunda kaldığı 66 dakikada olumlu sinyaller veren Daf'ın, teknik direktör 'nın gözüne girdiği ve oyuncunun lig maçlarında da süre alacağı vurgulandı.


    GOL ORUCUNU BOZDU
    'da geçen sezon 2'nci Lig'de kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan da gol orucunu bozdu.
    ekibinde 2017-18'de 26 maçta 14 gol atan 37 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 2 maçta sadece 33 dakika görev almıştı. Kupa sınavında sahaya ilk 11'de çıkan tecrübeli yıldız, 30'uncu dakikada takımının ilk golünü atarak arkadaşlarını ateşledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu da karşılaşmasına 11'de başladı. Ligde 4 müsabakada oyuna sonradan dahil olan , 90 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlılarda kaleci Egemen, Ulaş, Serkan, Murat Uslu ve Tevfik gibi futbolcular da 'dan şans buldu. Altay, ligde pazar günü Baltok'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

    1. 27.9.2018 11:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın yedekleri sınıfı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN