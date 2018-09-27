Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede siyah-beyazlılarda ligde forma şansı bulamayan futbolcuların hırsı teknik ekibi sevindirdi. Altay'da yaz döneminde denenmeye gelen ve ardından sözleşme imzalayan Habib Daf karşılaşmaya damga vuran isim oldu. İlk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı giyen 24 yaşındaki Senegalli 1 gol atıp, 2 golün de asistini yaptı. Oyunda kaldığı 66 dakikada olumlu sinyaller veren Daf'ın, teknik direktör Alper Avcı'nın gözüne girdiği ve oyuncunun lig maçlarında da süre alacağı vurgulandı.



MURAT ULUÇ GOL ORUCUNU BOZDU

Altay'da geçen sezon 2'nci Lig'de kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Murat Uluç da gol orucunu bozdu.

İzmir ekibinde 2017-18'de 26 maçta 14 gol atan 37 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 2 maçta sadece 33 dakika görev almıştı. Kupa sınavında sahaya ilk 11'de çıkan tecrübeli yıldız, 30'uncu dakikada takımının ilk golünü atarak arkadaşlarını ateşledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu İbrahim Akın da Kırşehir Belediyespor karşılaşmasına 11'de başladı. Ligde 4 müsabakada oyuna sonradan dahil olan İbrahim Akın, 90 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlılarda kaleci Egemen, Ulaş, Serkan, Murat Uslu ve Tevfik gibi futbolcular da Alper Avcı'dan şans buldu. Altay, ligde pazar günü Balıkesirspor Baltok'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.