UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi. UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2024'ün Almanya'da düzenleneceğini açıkladı. Almanya 17 üyenin 12 oyunu alırken, Türkiye'ye 4 oy çıktı. 1 üye de çekimser oy kullandı...
UEFA Yönetim Kurulu, yapılan oylama sonucunda EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesine karar verdi.
Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.
İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.
- 27.9.2018 14:14
- Güncelleme: 27.9.2018 16:54
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 23
Yorum
regulus bjk yi mahvetti,şimdi ülke futbolunu,yakında spor bakanı olursa vay halimize rahmetli babası ''oğlum allahını seversen dükkana gelme''demiş
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 23
Yorum
ali samast yine bir komplo teorisi
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 23
Yorum
taraftar Şaşırdık mı ? Milletin parasını sokağa atan TFF derhal istifa etmelidir.
UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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