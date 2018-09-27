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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    açıkladı! 2024 'da düzenlenecek

    UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek

    , 'nın ( 2024) 'da düzenlenmesine karar verdi. UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2024'ün Almanya'da düzenleneceğini açıkladı. Almanya 17 üyenin 12 oyunu alırken, 'ye 4 oy çıktı. 1 üye de çekimser oy kullandı...

    Yönetim Kurulu, yapılan oylama sonucunda 2024'ün 'da düzenlenmesine karar verdi.

    ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, 'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.

    İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

    1. 27.9.2018 14:14
    2. Güncelleme: 27.9.2018 16:54
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