UEFA'dan VAR kararı
UEFA, 2019/20 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere, UEFA Süper Kupası, EURO 2020, 2020/21 UEFA Avrupa Ligi ve 2021 Uluslar Ligi finallerinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı
UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelecek sezondan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacağını açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonundan itibaren VAR, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda uygulanacak.
VAR, ayrıca 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasında, 2020 Avrupa Şampiyonası, 2020-2021 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde ve 2021 UEFA Uluslar Ligi finallerinde de kullanılacak.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, VAR ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ağustos 2019'a kadar bu sistemin düzgün şekilde işlemesini sağlayacak ve hakemlerimizin gerekli eğitimi alacak yeterince zamanımızın olduğuna inanıyorum. Bu sayede VAR sistemi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde düzgün bir şekilde uygulanacak." ifadelerini kullandı.
- 27.9.2018 14:15
- Güncelleme: 27.9.2018 14:21
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Milliler turnuvaya veda etti!
Toplam 1
Yorum
ged 61 kadro yetersiz,sadece devşirme oyuncunun eline bakıyoruz..bayan voleybolde geçişi iyi yaptık ama bayan basketbolde bunu başaramadık
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Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
Yalnış bilgi ben mi yalnış hatırlıyorum yoksa jardel'in yıldızlaştığı(ilk maçı olabilir) maçta bir erzuruma 6 mı 7 mi ne atmıştık ligde.
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 4
Yorum
Selim Onur kardeş iyi niyetli olmak başka bir şey, gol yiyip takıma zarar vermek başka bir şeydir. Takıma tam dört dörtl kaliteli bir kaleci şart.
UEFA'dan VAR kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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