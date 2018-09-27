F.Bahçede karar verildi! 7 futbolcu... - Galeri - Fotomaç
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F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...
Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek futbolcular için alınan kararlar netleşti...
27 Eylül 2018 Perşembe, 11:08:31
Güncelleme: 11:10:18
F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...
Kanarya'da sağ bek Şener Özbayraklı ile Faslı yıldız Aatıf'ın sezon sonunda sona erecek olan sözleşmelerinin uzatılması kararı alındığı öğrenildi.
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F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...
Sportif direktör Damlen Comolli'nin bu oyuncuların menajerleri İle görüşme yapacağı ve mukavelelerini birer yıl daha uzatmayı teklif edeceği belirtildi.
F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...
Şener Özbayraklı İle Aatıf'ın mukavele uzatmaya sıcak baktıkları kaydedildi.
F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...
Milliyet'te yer alan habere göre; sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek diğer 5 ismin ise devre arasında satış listesine konacağı kaydedildi. İşte o isimler...
F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...