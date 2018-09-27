F.Bahçede karar verildi! 7 futbolcu... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...

    Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek futbolcular için alınan kararlar netleşti...
    27 Eylül 2018 Perşembe, 11:08:31 Güncelleme: 11:10:18
    F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...
    • 1
    • 9
    F.Bahçede karar verildi! 7 futbolcu...

    Kanarya'da sağ bek Şener Özbayraklı ile Faslı yıldız Aatıf'ın sezon sonunda sona erecek olan sözleşmelerinin uzatılması kararı alındığı öğrenildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...
    • 2
    • 9
    F.Bahçede karar verildi! 7 futbolcu...

    Sportif direktör Damlen Comolli'nin bu oyuncuların menajerleri İle görüşme yapacağı ve mukavelelerini birer yıl daha uzatmayı teklif edeceği belirtildi.

    F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...
    • 3
    • 9
    F.Bahçede karar verildi! 7 futbolcu...

    Şener Özbayraklı İle Aatıf'ın mukavele uzatmaya sıcak baktıkları kaydedildi.

    F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...
    • 4
    • 9
    F.Bahçede karar verildi! 7 futbolcu...

    Milliyet'te yer alan habere göre; sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek diğer 5 ismin ise devre arasında satış listesine konacağı kaydedildi. İşte o isimler...

    F.Bahçe'de karar verildi! 7 futbolcu...
    • 5
    • 9
    F.Bahçede karar verildi! 7 futbolcu...

    Roberto Soldado

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN