Manisa BBSK Tarsus maçına hazırlanıyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar akşamı saat 19.00’da Tarsus İlçe Stadı’nda ligin 5. haftasında konuk olacağı Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde Etimesgut Belediyespor ve kupada ise Keçiörengücü mağlubiyetlerinin ardından gözünü pazar akşamı deplasmanda karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçına çevirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıkları bugün yapılan çift antrenmanla sürdü.
TFF 2. Lig Kırmızı Gruptaki temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde güne salonda yaptığı kuvvet çalışmasıyla başladı. Sabah idmanında salonda kuvvet çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un akşam idmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında Keçiörengücü'ne karşı forma giyen futbolcular düz koşuyla akşam antrenmanı tamamladı. Diğer grup ise pas çalışması ve baskıya dayalı oyun oynadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tedavileri devam eden futbolculardan Ufukhan Bayraktar dinlendirilirken, Yaser Hacımustafaoğlu ise salonda takımdan ayrı olarak çalıştı. Erman Bulucu ise antrenmanın ana bölümünde fizyoterapist Mehmet Yıldız gözetiminde çalıştı. Erman Bulucu antrenmanın son bölümünde takım çalışmasına katıldı.
- 27.9.2018 10:56
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Milliler turnuvaya veda etti!
Toplam 1
Yorum
ged 61 kadro yetersiz,sadece devşirme oyuncunun eline bakıyoruz..bayan voleybolde geçişi iyi yaptık ama bayan basketbolde bunu başaramadık
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Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
Yalnış bilgi ben mi yalnış hatırlıyorum yoksa jardel'in yıldızlaştığı(ilk maçı olabilir) maçta bir erzuruma 6 mı 7 mi ne atmıştık ligde.
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 4
Yorum
Selim Onur kardeş iyi niyetli olmak başka bir şey, gol yiyip takıma zarar vermek başka bir şeydir. Takıma tam dört dörtl kaliteli bir kaleci şart.
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