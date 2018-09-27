Manisa BBSK Tarsus maçına hazırlanıyor
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Manisa BBSK Tarsus maçına hazırlanıyor

    Manisa BBSK Tarsus maçına hazırlanıyor

    , pazar akşamı saat 19.00’da Tarsus İlçe Stadı’nda ligin 5. haftasında konuk olacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

    2. Lig 'ta mücadele veren , ligde Etimesgut Belediyespor ve kupada ise Keçiörengücü mağlubiyetlerinin ardından gözünü pazar akşamı deplasmanda karşılaşacağı maçına çevirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıkları bugün yapılan çift antrenmanla sürdü.


    TFF 2. Gruptaki temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde güne salonda yaptığı kuvvet çalışmasıyla başladı. Sabah idmanında salonda kuvvet çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un akşam idmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3. tur eleme maçında Keçiörengücü'ne karşı forma giyen futbolcular düz koşuyla akşam antrenmanı tamamladı. Diğer grup ise pas çalışması ve baskıya dayalı oyun oynadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tedavileri devam eden futbolculardan Ufukhan Bayraktar dinlendirilirken, Yaser Hacımustafaoğlu ise salonda takımdan ayrı olarak çalıştı. ise antrenmanın ana bölümünde fizyoterapist gözetiminde çalıştı. Erman Bulucu antrenmanın son bölümünde takım çalışmasına katıldı.

    1. 27.9.2018 10:56
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