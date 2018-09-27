Manisa BBSK Tarsus maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde Etimesgut Belediyespor ve kupada ise Keçiörengücü mağlubiyetlerinin ardından gözünü pazar akşamı deplasmanda karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçına çevirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıkları bugün yapılan çift antrenmanla sürdü.



TFF 2. Lig Kırmızı Gruptaki temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde güne salonda yaptığı kuvvet çalışmasıyla başladı. Sabah idmanında salonda kuvvet çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un akşam idmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında Keçiörengücü'ne karşı forma giyen futbolcular düz koşuyla akşam antrenmanı tamamladı. Diğer grup ise pas çalışması ve baskıya dayalı oyun oynadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tedavileri devam eden futbolculardan Ufukhan Bayraktar dinlendirilirken, Yaser Hacımustafaoğlu ise salonda takımdan ayrı olarak çalıştı. Erman Bulucu ise antrenmanın ana bölümünde fizyoterapist Mehmet Yıldız gözetiminde çalıştı. Erman Bulucu antrenmanın son bölümünde takım çalışmasına katıldı.



