Şenes Erzikten flaş EURO 2024 açıklamaları! - Galeri - Fotomaç
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Şenes Erzik'ten flaş EURO 2024 açıklamaları!
Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı hakkında konuştu.
27 Eylül 2018 Perşembe, 10:24:26
Güncelleme: 10:29:13
Şenes Erzik'ten flaş EURO 2024 açıklamaları!
Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik'ten Türkiye'nin 2024 adaylığı için önemli açıklamalar geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şenes Erzik'ten flaş EURO 2024 açıklamaları!
Radyospor'a konuşan Şenes Erzik'in açıklamlarından satır başları ise şu şekilde;
Şenes Erzik'ten flaş EURO 2024 açıklamaları!
"BU SEFER ALACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
Kaybettiğimiz Fransa 2016'yı düşününce bu sefer zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu sefer de olmazsa bir daha olmaz diye düşünüyorum.
Şenes Erzik'ten flaş EURO 2024 açıklamaları!
Geçen sefer de yine Fransa ile at başıydık ama şimdi verilen garantiler özellikle vergi konusunda verilen taahhütler çok önemli. Bu sefer alacağız diye düşünüyorum.
Şenes Erzik'ten flaş EURO 2024 açıklamaları!
"KARAR VERİCİLERİN İŞİ KOLAY DEĞİL"
TFF ile çok fazla mesai yapmadık ama son günlerde görüşlerimi bildirdim ve Lyon'a da beraber gidiyoruz. Sunulan projemize baktığımızda son derece hazır olduğumuzu düşünüyorum.