Futbolun efsaneleri gençlerle buluştu

Halk Eğitim Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen panele, eski milli futbolculardan Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ali Gültiken ve Ergün Penbe katıldı.

Panelde konuşan Ali Gültiken, bu tür organizasyonlar sayesinde gençlerle buluştukları için mutluluk duyduklarını söyledi. Genç sporculara kendi hayatlarından örnekler vererek, başarıya nasıl ulaşacakları konusunda tavsiyelerde bulunan Gültiken, şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve diğer arkadaşlarım böyle güzel çalışmanın içinde olmaktan son derece mutluyuz. Çünkü ülkenin geleceğini gençler oluşturuyor. Onların sadece spor dalında değil tüm alanlarda birikimli yetişmeleri çok ama çok önemli. Gençlerimiz hayatın en önemli felsefesinin pes etmemek olduğunu iyi öğrenmeliler. Benim kendilerine verebileceğim ilk tavsiye bu olur. Hangi işi yaparlarsa yapsınlar asla pes etmesinler."

Oğuz Çetin ise başarılı sporcu olmanın yolunun eğitimden geçtiğine işaret ederek, gençlere çok çalışmaları önerisinde bulundu.

Eski milli futbolcular, panelin devamında gençlerin sorularını yanıtladı. Kentte çeşitli ziyaretlerde de bulunan Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ali Gültiken ve Ergün Penbe, gençlerle Yeni Mahalle'deki bir semt sahasında dostluk maçı da yaptı.