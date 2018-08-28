Futbolun efsaneleri gençlerle buluştu
Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında Sinop'a gelen eski milli futbolcular, gençlerle bir araya geldi.
Halk Eğitim Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen panele, eski milli futbolculardan Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ali Gültiken ve Ergün Penbe katıldı.
Panelde konuşan Ali Gültiken, bu tür organizasyonlar sayesinde gençlerle buluştukları için mutluluk duyduklarını söyledi. Genç sporculara kendi hayatlarından örnekler vererek, başarıya nasıl ulaşacakları konusunda tavsiyelerde bulunan Gültiken, şu ifadeleri kullandı:
"Ben ve diğer arkadaşlarım böyle güzel çalışmanın içinde olmaktan son derece mutluyuz. Çünkü ülkenin geleceğini gençler oluşturuyor. Onların sadece spor dalında değil tüm alanlarda birikimli yetişmeleri çok ama çok önemli. Gençlerimiz hayatın en önemli felsefesinin pes etmemek olduğunu iyi öğrenmeliler. Benim kendilerine verebileceğim ilk tavsiye bu olur. Hangi işi yaparlarsa yapsınlar asla pes etmesinler."
Oğuz Çetin ise başarılı sporcu olmanın yolunun eğitimden geçtiğine işaret ederek, gençlere çok çalışmaları önerisinde bulundu.
Eski milli futbolcular, panelin devamında gençlerin sorularını yanıtladı. Kentte çeşitli ziyaretlerde de bulunan Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ali Gültiken ve Ergün Penbe, gençlerle Yeni Mahalle'deki bir semt sahasında dostluk maçı da yaptı.
- 28.8.2018 19:03
- Güncelleme: 28.8.2018 19:34
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
alex mesele transferde değil fenerbahçe iyi top oynamıyor keyif vermiyor bunu görüp müdahale edememek sinir bozuyor
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"Hedefimiz şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
gıybet ümit özat'tın bıraktığı enkazı kaldır hocam.
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
199020 yapamıyorsun ali koç vakit kaybetmeden kongreye git ve aday olma
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