Almanya 'da uğradığı ırkçı hakaretler sonrası milli takımı bırakın Mesut Özil, Almanlar'a "Çok kötü oynuyordu" sözlerini yalanlattı. Arsenal forması giyen Mesut'un Fransız kulübü PSG ve Real Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edildi. İngiliz gazetesi Express, Coral isimli bahis sitesinin PSG transferine 1'e 3, Madrid için ise 1'e 5 verdiğini belirtti. Gazete ayrıca başkanından futbolcusuna Mesut'a hakaret eden Bayern Münih'in de Milan, Inter ve Barcelona ile beraber Mesut ile ilgilendiğini ileri sürdü.





İngiliz basını modellik ve oyunculuk yapan Mesut'un nişanlısı Amine Gülşe'nin işleri nedeniyle Paris ve Milano takımlarından birini tercih ettiğini belirtti.