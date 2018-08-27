Mesut Özil'e devler talip oldu
Premier Lig'de top koşturan Mesut Özil'e futbolun devleri talip oldu. Almanya'da uğradığı ırkçı hakaretler sonrası Almanya Milli Takımı bırakan gurbetçi oyuncu Mesut Özil, Real Madrid ve PSG'nin transfer listesine girdi.
Almanya 'da uğradığı ırkçı hakaretler sonrası milli takımı bırakın Mesut Özil, Almanlar'a "Çok kötü oynuyordu" sözlerini yalanlattı. Arsenal forması giyen Mesut'un Fransız kulübü PSG ve Real Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edildi. İngiliz gazetesi Express, Coral isimli bahis sitesinin PSG transferine 1'e 3, Madrid için ise 1'e 5 verdiğini belirtti. Gazete ayrıca başkanından futbolcusuna Mesut'a hakaret eden Bayern Münih'in de Milan, Inter ve Barcelona ile beraber Mesut ile ilgilendiğini ileri sürdü.
İngiliz basını modellik ve oyunculuk yapan Mesut'un nişanlısı Amine Gülşe'nin işleri nedeniyle Paris ve Milano takımlarından birini tercih ettiğini belirtti.
- 27.8.2018 09:14
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Mesut Özil'e devler talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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