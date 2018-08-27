Mesut Özil'e devler talip oldu – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'e devler talip oldu

    Mesut Özil'e devler talip oldu

    'de top koşturan 'e futbolun devleri talip oldu. 'da uğradığı ırkçı hakaretler sonrası Almanya bırakan gurbetçi oyuncu Mesut Özil, ve 'nin listesine girdi.

    'da uğradığı ırkçı hakaretler sonrası bırakın , Almanlar'a "Çok kötü oynuyordu" sözlerini yalanlattı. forması giyen Mesut'un Fransız kulübü ve 'in listesinde olduğu iddia edildi. İngiliz gazetesi Express, Coral isimli bahis sitesinin PSG transferine 1'e 3, Madrid için ise 1'e 5 verdiğini belirtti. Gazete ayrıca başkanından futbolcusuna Mesut'a hakaret eden 'in de Milan, Inter ve ile beraber Mesut ile ilgilendiğini ileri sürdü.

    İngiliz basını modellik ve oyunculuk yapan Mesut'un nişanlısı Amine Gülşe'nin işleri nedeniyle ve Milano takımlarından birini tercih ettiğini belirtti.

    1. 27.8.2018 09:14
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