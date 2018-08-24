Lloris alkollü araba kullanırken yakalandı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Lloris alkollü araba kullanırken yakalandı

    Lloris alkollü araba kullanırken yakalandı

    ekiplerinden 'un kalecisi , alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

    İngiliz basınında yer alan habere göre, 'da düzenlenen 2018 'nda ile şampiyonluk sevinci yaşayan 31 yaşındaki Lloris, cuma günü sabaha karşı polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

    Deneyimli file bekçisinin 11 Eylül Salı günü hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

    Lige ve Fulham galibiyetleriyle başlayan , pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak.

    2012 yılında takımından ekibine transfer olan Lloris, 256 maça çıktı.

    1. 24.8.2018 20:32
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