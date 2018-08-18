Messi’ye ağabey şoku! – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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HEPSİ
    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Messi’ye ağabey şoku!

    Messi’ye ağabey şoku!
    Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen 'nin ağabeyi Matias ile başı belada. Arjantinli yıldızın ağabeyi Matias, yasa dışı ateşli silah sahibi olmaktan 2 yıl hapis cezası aldı. Cezasını toplum hizmeti olarak çekecek Matias'ın silahı, kanlı bir teknede bulunmuştu. Matias, geçen yıl da büyük bir trafik kazası geçirerek arabasını parçalamıştı.
    1. 18.8.2018
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