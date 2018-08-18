Baptista, Cluj'da
Ocak 2017'den bu yana profesyonel futboldan uzak kalan Brezilyalı Baptista, Romanya'nın Cluj takımına transfer oldu
Romanya Birinci Futbol Ligi ekibi Cluj, Brezilyalı Julio Baptista'yı transfer etti.
Cluj Kulübü, 36 yaşındaki hücum oyuncusu Baptista ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Sao Paulo, Cruzeiro, İspanya'da Sevilla, Real Madrid, Malaga, İngiltere'de Arsenal, İtalya'da Roma gibi takımlarda oynayan Baptista, 2016'da ABD'nin Orlando City ekibine transfer olmuştu.
Tecrübeli oyuncu, Orlando City ile sözleşmesinin bittiği Ocak 2017'den bu yana profesyonel futboldan uzak kalmıştı.
- 18.8.2018 15:52
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kurt adam adam antremana çıkmadan sahaya sürersen olacağı budur. Fatihi niye kestin. bu rezillik hocanın eseridir.
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mehmet gocuklar kayserispor başarılar dilerim favorim kayseri bize çifte bayram yaşatın sayın Ertuğrul Sağlam ve ekibi sizinleyiz
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ALPER 4.5 M EURO PARA ALIYOR BUNUN 4TE ÜÇÜNÜ 23 YAŞINDAKİ GENÇ BİR GOLCÜYE VERSEN SENİ UEFA ŞAMPİYONU HATTA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU YAPAR.
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