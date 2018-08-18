Baptista, Cluj'da – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Baptista, Cluj'da

    Baptista, Cluj'da

    Ocak 2017'den bu yana profesyonel futboldan uzak kalan Brezilyalı Baptista, Romanya'nın Cluj takımına transfer oldu

    Romanya Birinci Futbol Ligi ekibi Cluj, Brezilyalı 'yı transfer etti.

    Cluj Kulübü, 36 yaşındaki hücum oyuncusu Baptista ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Ülkesinde Sao Paulo, Cruzeiro, İspanya'da Sevilla, , Malaga, İngiltere'de Arsenal, İtalya'da Roma gibi takımlarda oynayan Baptista, 2016'da ABD'nin Orlando City ekibine transfer olmuştu.

    Tecrübeli oyuncu, Orlando City ile sözleşmesinin bittiği Ocak 2017'den bu yana profesyonel futboldan uzak kalmıştı.

    1. 18.8.2018 15:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Baptista, Cluj'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN