Timo Werner'den Mesut Özil'e destek – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    <a href="/index/timo-werner?id=8e1203f4-b2a1-4320-ae1e-c16f9a3e4339" class="" rel="tag">Timo Werner</a>'den <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>'e destek

    ’nı bırakan ’e destek geldi. , “Yapılan büyük ayıptı. Ancak dönerse takımın çoğu mutlu olacaktır” dedi

    Başkan ile 'de çektirdiği fotoğraf sonrası 'da eleştirilen , flaş bir karar almıştı. Saldırıların ırkçılık boyutuna gelmesinin ardından 'nı bırakan Türk asıllı futbolcu, uzun süre gündemde kalmıştı. Yıldız oyuncuya destek mesajları gelirken, bu kez de milli takımdan arkadaşı Werner, konuştu. Mesut'la ilgili ilk kez yorum yapan golcü futbolcu, şunları söyledi:

    ONU BEKLİYORUZ
    "Böyle ayrılmış olması büyük ayıp. 'in milli takıma geri dönmesi gerekir. Takımda ciddi anlamda fark yaratan bir oyuncu. Geri dönerse takımın büyük çoğunluğu mutlu olacaktır." 'da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan 29 yaşındaki Mesut Özit, Almanya Milli Takım forması ile çıktığı 92 karşılaşmada 23 kez rakip fileleri havalandırdı, 40 asist yaptı.

    TAM DESTEK
    'in açıklamaları günün öne çıkanlarından oldu. Golcü futbolcu, Almanya 'nda tüm futbolcuların Mesut'a saygı duyduğunu belirtip, "Tüm futbolcular onu aramızda görmek istiyoruz. Almanya için büyük kayıp olur" dedi.

    1. 16.8.2018
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