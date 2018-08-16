2018 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında zirveye çıktı.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ağustos ayı dünya sıralamasına göre, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nı Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kazanan Fransa, 6 basamak yükselerek bin 726 puanla zirvenin yeni sahibi oldu.
Fransa'yı bin 723 puanla Belçika, bin 657 puanla da Brezilya takip etti. Final oynayan Hırvatistan, 16 sıra birden yükselerek 4. sıraya yerleşti.
Haziran ayı sıralamasında zirvede yer alan ancak Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak büyük bir sürprize imza atan Almanya, 14 sıra birden gerileyerek 15. oldu.
Türk Milli Takımı ise 38. sıradaki yerini korudu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Eylülde açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Fransa
|1726
|+6
|2
|Belçika
|1723
|+1
|3
|Brezilya
|1657
|-1
|4
|Hırvatistan
|1643
|+16
|5
|Uruguay
|1627
|+9
|6
|İngiltere
|1615
|+6
|7
|Portekiz
|1599
|-3
|8
|İsviçre
|1597
|-2
|9
|İspanya
|1580
|+1
|10
|Danimarka
|1580
|+3
- 16.8.2018 11:50
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Toplam 1
Yorum
anti bird Bu palabıyık geçen yıl başaramadı görevini diye bu sene erkenden mi GS maçlarına verilmeye başlandı acaba (!)
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Toplam 2
Yorum
serdar akay_a.madridin simone ile başarısının sırr 4.4.2 in kanatlardaki oyuncuların klasik kanat oyuncuları olmamaları koke,niguez,lemar vs maçn durumuna hem kanat hem orta saha oynamaları
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Alvaro Negredo ikiye böldü
Toplam 2
Yorum
murat1903 ya başkan göder gitsin ne hali varsa görsün
Fransa, FIFA sıralamasında zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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