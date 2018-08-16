Araklı stadının kardan çöken tribünü yıkılıp yenisi yapılacak
Geçen kış yağan yoğun karda çatısı yıkılan Trabzon’un Araklı ilçesindeki stadın tribünü yıkılıp yenisi yapılacak, zemini ve çevresi modernize edilecek.
Kullanılamaz halde olan tribünün onarımı veya yıkılması konusunda yapılan incelemeler sonunda, tribünün tamamen yıkılması ve yenilenmesi kararı çıktı. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeni proje çalışmaları başlatılırken, onaylanan projeye göre sahanın zemini de değiştirilecek. Yakında ihaleye çıkarılacak yıkım işleminin ardından stat çevresinde düzenlemeler de yapılacak.
En kısa sürede ihaleye çıkarılması ve yıkım çalışmalarının başlatılması için Genel Müdürlüğün talimat verdiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Araklı İlçe stadı ile ilgili çalışmalara herkes büyük destek verdi. Futbolla her zaman iç içe olan bu ilçemizin stadına bir an önce kavuşması için yoğun bir çalışma takvimi oluşturuluyor" dedi.
- 16.8.2018 10:48
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anti bird Bu palabıyık geçen yıl başaramadı görevini diye bu sene erkenden mi GS maçlarına verilmeye başlandı acaba (!)
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murat1903 ya başkan göder gitsin ne hali varsa görsün
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