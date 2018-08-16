Araklı stadının kardan çöken tribünü yıkılıp yenisi yapılacak – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Araklı stadının kardan çöken tribünü yıkılıp yenisi yapılacak

    Araklı stadının kardan çöken tribünü yıkılıp yenisi yapılacak

    Geçen kış yağan yoğun karda çatısı yıkılan ’un Araklı ilçesindeki stadın tribünü yıkılıp yenisi yapılacak, zemini ve çevresi modernize edilecek.

    Gençlik ve , Spor Genel Müdürlüğü, milletvekilleri ve Valiliğin yanı sıra ilçe belediye ve kaymakamlığın yoğun çabasıyla ilçe stadının tribünün yıkılması, zeminin yenilenmesi ve çevresinin de modernize edilmesi için başlatılan çalışmalarda olumlu sonuç çıktı.
    Kullanılamaz halde olan tribünün onarımı veya yıkılması konusunda yapılan incelemeler sonunda, tribünün tamamen yıkılması ve yenilenmesi kararı çıktı. Gençlik Hizmetleri ve Müdürlüğü tarafından yeni proje çalışmaları başlatılırken, onaylanan projeye göre sahanın zemini de değiştirilecek. Yakında ihaleye çıkarılacak yıkım işleminin ardından stat çevresinde düzenlemeler de yapılacak.
    En kısa sürede ihaleye çıkarılması ve yıkım çalışmalarının başlatılması için Genel Müdürlüğün talimat verdiğini ifade eden Gençlik ve Müdürü Birdal Öztürk, "Araklı İlçe stadı ile ilgili çalışmalara herkes büyük destek verdi. her zaman iç içe olan bu ilçemizin stadına bir an önce kavuşması için yoğun bir çalışma takvimi oluşturuluyor" dedi.
    1. 16.8.2018 10:48
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