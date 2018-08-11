Mustafa Pektemek baba oldu – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    baba oldu

    Mustafa Pektemek baba oldu

    'ın forvet oyuncusu baba oldu. Mustafa-Sena Pektemek çifti, bebeklerine ismini verdi.

    'ın forvet oyuncusu baba oldu. Mustafa-Sena Pektemek çiftinin erkek bebekleri oldu. ismi verilen bebek nedeniyle, Ümraniye 'nde pasta kesildi ve Mustafa Pektemek'in hem baba olması hem de doğum günü kutlandı.
    1. 11.8.2018 21:28
    2. Güncelleme: 11.8.2018 21:31
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