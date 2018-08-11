Galatasaraylı eski futbolcu Serik Belediyespor'da
Erman Kılıç, Serik Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Erman Kılıç'ı renklerine bağladı.
TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. 11 futbolcuyu renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, son olarak Erman Kılıç (34) ile anlaşma sağladı. Serik Belediyesi Spor Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu ile kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.
"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK!"
İmza töreninde konuşan Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu, "Birçok ünlü kulüpte forma giyen Erman Kılıç'la takımımızın gücüne güç kattık. Takımımız 3'üncü etap kamp çalışmalarına Isparta'da devam ediyor. Hazırlık maçlarımızı sürdürüyoruz. Yarın saat 17.00'de Darıca Geçlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacağız" dedi.
Galatasaray'ın yanı sıra Antalyaspor, Sivaspor, Başakşehir, Eskişehirspor son olarak 24 Erzincanspor'da formaya giyen Erman Kılıç ise 1 yıllık sözleşmeye imza attığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Birçok kulüpten teklif geldi ancak ben tercihimi Serik'ten yana kullandım. Tecrübemle takımıma katkı sağlayacağıma inanıyorum" diye konuştu.
Erman Kılıç, imza töreninin ardından Isparta kampına katılmak için ilçeden ayrıldı.
- 11.8.2018 17:11
-
Olcay’dan feda
Toplam 1
Yorum
acg Teşekkür ederiz ama az. Kur nerde ise 7 oldu. Kuru en kötü 6 ya sabitlemek gerekir.
-
Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü
Toplam 4
Yorum
harika defans maçı izledim. gs da maicon ile serdarı çok beğendim. gs defansı videoları izlerde ufak tefek hatalarını görürse gerçekten süper bir defans.
-
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 13
Yorum
kanarya907 Birader harbiden isminin hakkını veriyorsun, FFP diycem , "yüz koruma maskesiyle ne alaksı var" diyeceksin, o yüzden sen de bence su topu
Galatasaraylı eski futbolcu Serik Belediyespor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.