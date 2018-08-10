Eski teknik direktöründen Emre Mor'a nasihat
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Eski teknik direktöründen Emre Mor'a nasihat

    Eski teknik direktöründen Emre Mor'a nasihat

    'ın muhtemel rakiplerinden 'nın Nordsjaelland takımının teknik direktörü , Emre Mor ile sürekli konuştuğunu belirterek, milli futbolcunun neler yapması gerektiğini anlattı

    A Milli Takımı'nın yıldız futbolcularından forması giyen Emre Mor'un eski teknik direktörü , milli futbolcuya nasihatte bulundu.

    'ın muhtemel rakiplerinden 'nın Nordsjaelland takımı ile temsilcisi Partizan, UEFA 3. ön eleme turu ilk maçında, Danimarka'nın Farum kentindeki Right to Dream Park Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Danimarka ekibi tur şansını zora soktu.

    Takımın teknik direktörü Kasper Hjulmand, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel bir Beşiktaş eşlemesi ve Danimarka doğumlu milli futbolcu Emre Mor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Nordsjaelland'ın Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Emre Mor'un, Nordsjaelland tarafından Dortmund'a satışının erken olup olmadığıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu futbolcudan futbolcuya değişiyor, ama bazı diğer oyuncularımıza göre, Emre'nin Dortmund'a transferinin erken olduğunu düşünmüyorum. Bazı genç futbolcuların kişiliklerini geliştirmesi ve zorlukları da yaşaması için 50 ile 100 arasında maç oynaması gerekiyor. Emre çok yüksek seviyede futbol oynuyor ve Dortmund gibi bir kulüp ve teknik direktörü kendisini isteyince tabii ki tutmakta zorlanıyorsunuz."

    'nın köklü kulübü Dortmund'dan, ekiplerinden Celta Vigo'ya olan Emre Mor'a nasihatte de bulunan Hjulmand, "Emre her ligde oynayabilir. Kendisiyle sürekli konuşuyorum, kendisinin yapması gereken, Emre"ye de aynısını söylerdim, kendisini daha iyi tanımalı, daha sakin olmalı, duygusal davranmamalı ve hayatında en çok futbol düşünmeli." diye konuştu.

    Beşiktaş ile eşleşme ihtimali

    Hjulmand, Beşiktaş'ın 3. ön eleme turunu geçeceğine inandığını söyledi.

    Kendilerinin turu geçmeleri durumunda, play-off'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olmalarının kendi takımları için ağır bir eşleşme olacağını kaydeden Hjulmand, Beşiktaş'a karşı şanslarının az olduğunu kaydetti.

    1. 10.8.2018 10:02
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