'Mesut Özil yiğit bir adam' – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    ' yiğit bir adam'

    'Mesut Özil yiğit bir adam'
    Gençlik ve Yardımcılığı görevine getirilen asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya, Mesut Özil'i övdü. Yerlikaya, "Mesut Özil yiğit adam. Dünya liderinin yanına gelip hoş geldin demesi kadar doğal bir şey yok. Bundan dolayı insanlar cezalandırılmamalı. Irkçılık günahtır" diye konuştu.
    1. 3.8.2018
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