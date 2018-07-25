Unai Emery'den Mesut Özil'e destek – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'den 'e destek

    Unai Emery'den Mesut Özil'e destek

    ekiplerinden 'in teknik direktörü , ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle 'nı bırakan futbolcu 'e destek verdi.

    İngiliz basınına konuşan İspanyol teknik adam, kulüp olarak 'e desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Mesut'un kendini iyi hissedebilmesi için yardımcı olacağız. Her oyuncumuz gibi onun da yeniden kendini evinde ve ailesiyle hissetmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Takımdaki her oyuncunun Mesut Özil'in bırakma kararına saygı duyduğunu vurgulayan 46 yaşındaki teknik adam, "Eminim, Özil bu sezon bizimle harika bir sezon geçirecek. Bunun için gereken deneyim ve kaliteye sahip. Konsantrasyonu ise üst seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

    Alman futbolcular Mesut Özil ve 'ın yanı sıra 'de oynayan milli futbolcu , mayıs ayında Cumhurbaşkanı ile 'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

    Bu fotoğrafın ardından 'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

    1. 25.7.2018 14:51
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