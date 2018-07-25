Andre Pirlo dönüyor!
Uzun yıllar Juventus ve Milan formalarını terleten ardından Amerika'ya giden ve orada aktif futbol yaşantısını sonlandırma kararını Andrea Pirlo, futbola geri dönüyor.
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre efsane orta saha İtalya Milli Takımı'nda, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin yardımcısı olacak. 39 yaşındaki Pirlo, geçtiğimiz yıl Amerika MLS Ligi ekiplerinden New York City'de futbol yaşantısını sonlandırmıştı.
- 25.7.2018 15:47
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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