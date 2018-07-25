Andre Pirlo dönüyor! – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Andre Pirlo dönüyor!

    Andre Pirlo dönüyor!

    Uzun yıllar ve Milan formalarını terleten ardından Amerika'ya giden ve orada aktif yaşantısını sonlandırma kararını , futbola geri dönüyor.

    İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre efsane orta saha İtalya 'nda, 'ın eski teknik direktörü 'nin yardımcısı olacak. 39 yaşındaki Pirlo, geçtiğimiz yıl Amerika MLS Ligi ekiplerinden City'de yaşantısını sonlandırmıştı.

    1. 25.7.2018 15:47
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