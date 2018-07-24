Aydınspor 1923’ten Mesut Özil ve ailesine tam destek
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    ’ten ve ailesine

    <a href="/index/aydinspor-1923?id=d3a9eed3-a88c-4791-90c9-e935f9649fb1" class="" rel="tag">Aydınspor 1923</a>’ten <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a> ve ailesine <a href="/index/tam-destek?id=22d67ffd-f8a4-4922-9390-42bf327b6f67" class="" rel="tag">tam destek</a>

    Kulübü Başkanı Hüsamettin Artan, Almanya bırakan 'le ilgili olarak bir açıklamaya yayımladı.

    Artan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


    " kulübü ve Aydın halkı olarak ve ailesine veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyoruz. Medya önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır. Futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve dinsel inançlara saygısızlığı yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir. herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız, yurtdışında Milli değerlerimizi temsil eden ve onun nezdinde tüm sporcularımızın arkasında 80 milyon olarak dik durduğumuzu herkesin bilmesini isteriz"

    1. 24.7.2018 10:05
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