Kenan Sofuoğlu'ndan Mesut Özil'e destek – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'ndan 'e destek

    Kenan Sofuoğlu'ndan Mesut Özil'e destek

    AK Parti Milletvekili ,"ırkçı ve ayrımcı" saldırılar nedeniyle 'nı bırakan futbolcu 'e destek verdi.

    Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, isminin futbol dünyası için çok büyük bir anlam taşıdığına dikkati çekti.

    Dünyanın sayılı futbolcularından Özil'in "ırkçılık ve ayrımcılık" tutumuyla karşılaşmasının kabul edilemez olduğuna işaret eden Sofuoğlu, Özil'in yanında olduklarını söyledi.

    Sofuoğlu, 'de motosiklet sporunun yeterince bilinmediği için 2000'li yıllarda adına yarışmalara katıldığını anımsatarak, "4 yıl Almanya adına yarıştım. Her şey çok güzeldi. Sonra Hollanda takımına transfer oldum. Bir anda her şey değişti. Kurulu düzenim olduğu için Almanya'da yaşamak istedim. Almanya hükümeti buna izin vermedi. Oturma iznim iptal edildi ve sınır dışı edildim. Şimdi Özil'e yapılanları çok iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.

    "Irkçı ve ayrımcı" saldırılar nedeniyle Almanya 'nı bırakan futbolcu Mesut Özil'in yalnız olmadığını vurgulayan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

    "Özil bu kararıyla, ırkçılığa ve ayrımcılığa güzel cevap vermiştir. Irkçılık insanlığın en büyük düşmanlarındandır. Toplumların bu tür kabul edilemez davranış ve düşüncelerden kurtulması gerekir. Günümüzde teknoloji ile birlikte küçülen dünyada birbirine o denli yakınlaşan insanlar ırkçılık söylemlerinden kaçınmalıdır. Ne zamanki ırkçılığı spor sahalarından yok edersek, eminim tüm dünyada barış ve kardeşlik, spor ruhuna uygun şekilde kendisini gösterecektir. Özil asla yalnız değildir."

    1. 23.7.2018 16:45
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