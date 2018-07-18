Payasspor'da 3 transfer
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'da 3

    Payasspor'da 3 transfer

    3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden , , ve ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

    Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, geçen sezon takımda forma giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu ile 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile yola devam kararı alarak 1'er yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
    Komitesi Başkanı Mustafa Akyol ise daha önce prensipte anlaştıkları ve geçen sezon Özel İdare Spor'da forma giyen 27 yaşındaki ile de 1 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti.
    1. 18.7.2018 15:22
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