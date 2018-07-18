Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Payasspor, Aykut Topal, Deniz Karadeniz ve Gökhan Korkmaz ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer Komitesi Başkanı Mustafa Akyol ise daha önce prensipte anlaştıkları ve geçen sezon Bayburt Özel İdare Spor'da forma giyen 27 yaşındaki Gökhan Korkmaz ile de 1 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti.
- 18.7.2018 15:22
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Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi
Toplam 12
Yorum
OZI BU DÜSÜNCE DEVAM ETTIKCE ÜLKE DEGERLERI YOK OLACAK. KESKE VOLKANIN VERDIGININ YARISINI BIR ÜLKE VATANDASI OLARAK VEREBILSEYDIN.
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8. transfer Mokhtar
Toplam 1
Yorum
06 helal başkan bu sene Ankaragüçlü olacak herkes
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Fenerbahçe'nin son transferi Doğukan İnci
Toplam 1
Yorum
karado çinde bile oynayamayan ramiresi alacaklarını hiç sanmıyorum
Payasspor'da 3 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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