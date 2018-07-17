Zico, Japonya'ya döndü – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Zico, 'ya döndü

    Zico, Japonya'ya döndü

    Bir dönem 'nin teknik direktörlüğünü de yapan Brezilyalı efsane futbolcu Zico, Japon ekibi 'in sportif direktörü oldu.

    Zico'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 yılın ardından 'e sportif direktör olarak dönüyorum. Ağustos'ta orada çalışmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

    Dünya futbolunun en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Brezilyalı Zico, 2006-2008 yıllarında 'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 100. yıl şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finali başarısı göstermişti.

    65 yaşındaki Zico, Kashima Antlers takımında daha önce oynamış ve teknik direktörlük görevinde de bulunmuştu.

    1. 18.7.2018 01:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zico, Japonya'ya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN