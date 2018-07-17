Tim Cahill milli takımdan emekliye ayrıldı
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    milli takımdan emekliye ayrıldı

    <a href="/index/tim-cahill?id=5d90dd0c-f097-4464-9b7b-dcbe64e44a3c" class="" rel="tag">Tim Cahill</a> milli takımdan emekliye ayrıldı

    tarihinin en golcü futbolcusu , kariyerini noktaladığını duyurdu.

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını duyuran 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, " Milli Takımı kramponlarımı, resmi olarak bugün asıyorum. Milli formayı giymenin gururu, kelimelerle anlatılamaz. döneminde beni destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    2018 'na grup aşamasında veda eden 'da Cahill, sadece Peru karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

    formasıyla çıktığı 107 maçta 50 kez ağları sarsan Cahill, tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor.

    1. 17.7.2018 10:48
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