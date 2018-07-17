Tim Cahill milli takımdan emekliye ayrıldı
Avustralya tarihinin en golcü futbolcusu Tim Cahill, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını duyuran 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Avustralya Milli Takımı kramponlarımı, resmi olarak bugün asıyorum. Milli formayı giymenin gururu, kelimelerle anlatılamaz. Milli takım döneminde beni destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Avustralya'da Cahill, sadece Peru karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.
Avustralya formasıyla çıktığı 107 maçta 50 kez ağları sarsan Cahill, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor.
- 17.7.2018 10:48
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Ünal Karaman: "Panik gereksiz"
Toplam 1
Yorum
sönmez yaa arkadaşlar bu gs sempatisi ts ye nereden geliyor şimdi de Yusuf yazıcı yaa satın bu ts yi bizde kurtulalım sizde akıl varmı ?
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Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon
Toplam 3
Yorum
svaş Fabriano,G.Gönül,Caner,Necip,Love,Querasma,Babel,Vida ve Lens satılmalı.
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Quaresma: Geliyorum
Toplam 1
Yorum
KUEREŞMA HOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYY ADAMSINN QUARESMEEE
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