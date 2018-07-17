Özkan Toprak Turgutluspor'da

Sol kanatta görev yapan 33 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Bursaspor'da başlayan deneyimli oyuncu, Yıldırım Belediyesi, Sakaryaspor, Murat Hüdavendigar, Kastamonuspor, Kahramanmaraşspor, Hatayspor, Altınordu, Keçiörengücü, Menemen ve Kırklarelispor'da oynadı. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlılar 7 Ağustos'taki Kartepe kampı öncesi Turgutlu'da iki özel maç yapacak. Turgutluspor, 25 Temmuz'da Karşıyaka, 4 Ağustos'ta ise Kızılcabölük ile 7 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.