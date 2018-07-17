Özkan Toprak Turgutluspor'da
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Turgutluspor'da

    Özkan Toprak Turgutluspor'da

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Turgutluspor, son olarak Bayburt Gençlik ve Spor Kulübü'nde forma giyen 'ı kadrosuna dahil etti.

    Sol kanatta görev yapan 33 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
    Kariyerine Bursaspor'da başlayan deneyimli oyuncu, Yıldırım Belediyesi, Sakaryaspor, Murat Hüdavendigar, Kastamonuspor, Kahramanmaraşspor, Hatayspor, Altınordu, Keçiörengücü, Menemen ve Kırklarelispor'da oynadı. Öte yandan hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlılar 7 Ağustos'taki Kartepe kampı öncesi Turgutlu'da iki özel maç yapacak. Turgutluspor, 25 Temmuz'da Karşıyaka, 4 Ağustos'ta ise Kızılcabölük ile 7 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

    1. 17.7.2018 12:27
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