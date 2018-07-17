Özkan Toprak Turgutluspor'da
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Turgutluspor, son olarak Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü'nde forma giyen Özkan Toprak'ı kadrosuna dahil etti.
Sol kanatta görev yapan 33 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine Bursaspor'da başlayan deneyimli oyuncu, Yıldırım Belediyesi, Sakaryaspor, Murat Hüdavendigar, Kastamonuspor, Kahramanmaraşspor, Hatayspor, Altınordu, Keçiörengücü, Menemen ve Kırklarelispor'da oynadı. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlılar 7 Ağustos'taki Kartepe kampı öncesi Turgutlu'da iki özel maç yapacak. Turgutluspor, 25 Temmuz'da Karşıyaka, 4 Ağustos'ta ise Kızılcabölük ile 7 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
- 17.7.2018 12:27
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
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celal yanı dıyorklı bu sene 2.lıkte beklemeyın bızden bır sey olmaz ah azız dersınız
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psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
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