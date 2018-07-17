Menemen Belediyespor Deniz'le imzaladı
Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta boy gösterecek Menemen Belediyespor bir transfere daha imza attı.
Yeni sezona genç kadroyla girmeyi planlayan sarı lacivertliler, Kemerspor 2003'ün sol kanat oyuncusu Deniz Ataç'ı renklerine bağladı. Bursaspor'un altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Kemerspor'da 36 resmi maça çıkan Deniz 18 gol attı. Deniz, Menemen Belediyespor'a şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi.
- 17.7.2018 11:54
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Ünal Karaman: "Panik gereksiz"
Toplam 1
Yorum
sönmez yaa arkadaşlar bu gs sempatisi ts ye nereden geliyor şimdi de Yusuf yazıcı yaa satın bu ts yi bizde kurtulalım sizde akıl varmı ?
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Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon
Toplam 3
Yorum
svaş Fabriano,G.Gönül,Caner,Necip,Love,Querasma,Babel,Vida ve Lens satılmalı.
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Quaresma: Geliyorum
Toplam 1
Yorum
KUEREŞMA HOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYY ADAMSINN QUARESMEEE
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