Menemen Belediyespor Deniz'le imzaladı
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Deniz'le imzaladı

    <a href="/index/menemen-belediyespor?id=c8464710-b2f0-44ad-b7ce-6c44e7c8d057" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a> Deniz'le imzaladı

    Yeni sezonda 2'nci Lig 'ta boy gösterecek bir transfere daha imza attı.

    Yeni sezona genç kadroyla girmeyi planlayan sarı lacivertliler, Kemerspor 2003'ün sol kanat oyuncusu 'ı renklerine bağladı. 'un altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Kemerspor'da 36 resmi maça çıkan Deniz 18 gol attı. Deniz, 'a şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi.

    1. 17.7.2018 11:54
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