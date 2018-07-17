Fenerbahçeli futbolcunun ağabeyi Bolvadin Spor’da
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Fenerbahçeli futbolcunun ağabeyi ’da

    Fenerbahçeli futbolcunun ağabeyi <a href="/index/bolvadin-spor?id=37736236-1fd3-4ad7-8ec7-713781edb2a0" class="" rel="tag">Bolvadin Spor</a>’da

    Afyonkarahisar Amatör Lig'de mücadele eden 'un teknik direktörlüğüne ’nin başarılı futbolcusu ’un ağabeyi getirildi.

    Bolvadin Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Fatih Kayacan ve Kulüp Başkanı Abdülkadir Özkal yer aldı. Geçmişte futbolcu olduğu yıllarda taraftarların beğenisini de kazanan Potuk, ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

    "Memleketimin takımı Bolvadin Spor'a geri dönmenin gururunu yaşıyorum"
    Atılan imza sonrası konuşan Bolvadin Spor Teknik Direktörü , şampiyonluk yaşadığı takıma geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, " oynadığım yıllarda şampiyonluk yaşadığım, bende çok ayrı bir yeri olan memleketimin takımı Bolvadin Spor'a sportif ve teknik direktör olarak geri dönmenin gururunu yaşıyorum. Rabbim bu güzel görevde bizleri mahcup etmesin inşallah" ifadelerini kullandı.
    Öte yandan Bovadin Spor ile anlaşan 'u kutlamak için 'nin başarılı futbolcusu kardeşi aradı. , ağabeyine kendisini sonuna kadar desteklediğini belirterek, "Benim ilerdeki hayalimi sen şimdiden gerçekleştiriyorsun" dedi.
    1. 17.7.2018 15:35
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