Fenerbahçeli futbolcunun ağabeyi Bolvadin Spor’da
Afyonkarahisar Amatör Lig'de mücadele eden Bolvadin Spor'un teknik direktörlüğüne Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Alper Potuk’un ağabeyi Emrah Potuk getirildi.
"Memleketimin takımı Bolvadin Spor'a geri dönmenin gururunu yaşıyorum"
Atılan imza sonrası konuşan Bolvadin Spor Teknik Direktörü Emrah Potuk, şampiyonluk yaşadığı takıma geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Futbol oynadığım yıllarda şampiyonluk yaşadığım, bende çok ayrı bir yeri olan memleketimin takımı Bolvadin Spor'a sportif ve teknik direktör olarak geri dönmenin gururunu yaşıyorum. Rabbim bu güzel görevde bizleri mahcup etmesin inşallah" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bovadin Spor ile anlaşan Emrah Potuk'u kutlamak için Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu kardeşi Alper Potuk aradı. Alper Potuk, ağabeyine kendisini sonuna kadar desteklediğini belirterek, "Benim ilerdeki hayalimi sen şimdiden gerçekleştiriyorsun" dedi.
- 17.7.2018 15:35
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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